У кого 8.0? Стала известна оценка Миколенко за матч против Ман Юнайтед
«Эвертон» проиграл на Олд Траффорд со счетом 0:2
В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Хозяева победили со счётом 2:0.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 88 минут. За свое выступление Миколенко получил от статистического портала WhoScored самую низкую оценку в этом матче – 5.7 баллов.
Главным героем поединка стал голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, который сохранил ворота на замке и получил от WhoScored самую высокую оценку в матче – 8.0 баллов.
Оценки матча Манчестер Юнайтед – Эвертон от WhoScored
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