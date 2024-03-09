Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.0? Стала известна оценка Миколенко за матч против Ман Юнайтед
Англия
09 марта 2024, 17:50 |
2008
2

У кого 8.0? Стала известна оценка Миколенко за матч против Ман Юнайтед

«Эвертон» проиграл на Олд Траффорд со счетом 0:2

09 марта 2024, 17:50 |
2008
2
У кого 8.0? Стала известна оценка Миколенко за матч против Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Хозяева победили со счётом 2:0.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 88 минут. За свое выступление Миколенко получил от статистического портала WhoScored самую низкую оценку в этом матче – 5.7 баллов.

Главным героем поединка стал голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, который сохранил ворота на замке и получил от WhoScored самую высокую оценку в матче – 8.0 баллов.

Оценки матча Манчестер Юнайтед – Эвертон от WhoScored

По теме:
Почти совершили камбек. Сандерленд с Русиным проиграл Саутгемптону
Борнмут с Забарным совершил мощный камбэк. Вулвз победил Фулхэм
Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Арсенал – Брентфорд
WhoScored Андре Онана Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Манчестер Юнайтед - Эвертон лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Биатлон | 09 марта 2024, 01:15 6
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ

Лишь одна украинка попала в зачетную зону

Восемь голов. Бавария уничтожила Майнц и приблизилась к Байеру
Футбол | 09 марта 2024, 18:42 0
Восемь голов. Бавария уничтожила Майнц и приблизилась к Байеру
Восемь голов. Бавария уничтожила Майнц и приблизилась к Байеру

Сыграно 4 матча 25-го тура Бундеслиги

Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Бокс | 09.03.2024, 02:05
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
ДЖОШУА: «Нганну победил Фьюри. Прямо сейчас я должен быть чемпионом мира»
Бокс | 09.03.2024, 11:02
ДЖОШУА: «Нганну победил Фьюри. Прямо сейчас я должен быть чемпионом мира»
ДЖОШУА: «Нганну победил Фьюри. Прямо сейчас я должен быть чемпионом мира»
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Бокс | 09.03.2024, 06:35
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
8.0 сьогодні по ділу.
Ответить
0
Віктор Коробка
Сладається таке враження, що чим ближче матчі збірних, тим гірше грають наші легіонери. Мабуть, тільки Циганков, Забарний та Лунін в гарній формі, інші набагато гірше, ніж восени чи взимку.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 224
Футбол
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
08.03.2024, 15:03 3
Футбол
ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя
ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя
09.03.2024, 05:55
Бокс
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
08.03.2024, 22:35 1
Футбол
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
07.03.2024, 21:37
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
08.03.2024, 23:59 1
Бокс
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
09.03.2024, 09:28 4
Бокс
Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
09.03.2024, 13:24 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем