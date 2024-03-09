У кого 8.0? Стала известна оценка Миколенко за матч против Ман Юнайтед

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Хозяева победили со счётом 2:0.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 88 минут. За свое выступление Миколенко получил от статистического портала WhoScored самую низкую оценку в этом матче – 5.7 баллов.

Главным героем поединка стал голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, который сохранил ворота на замке и получил от WhoScored самую высокую оценку в матче – 8.0 баллов.

Оценки матча Манчестер Юнайтед – Эвертон от WhoScored