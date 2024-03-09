Известна оценка Яремчука за матч против Хетафе, в котором он вышел в старте

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Валенсия» и «Хетафе». Победу одержали хозяева со счетом 1:0.

В стартовом составе «летучих мышей» вышел форвард Роман Яремчук. Украинец провел на поле 71 минуту и был заменен. За свое выступление от статистического портала WhoScored он получил 6.4 балла.

Главным героем противостояния признан грузинский вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, совершивший в этом матче пять сейвов и сохранивший ворота на замке. От WhoScored он получил 7.8 баллов.

Оценки матча Валенсия – Хетафе от WhoScored​