Известна оценка Яремчука за матч против Хетафе, в котором он вышел в старте
Украинец провел на поле 71 минуту
В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Валенсия» и «Хетафе». Победу одержали хозяева со счетом 1:0.
В стартовом составе «летучих мышей» вышел форвард Роман Яремчук. Украинец провел на поле 71 минуту и был заменен. За свое выступление от статистического портала WhoScored он получил 6.4 балла.
Главным героем противостояния признан грузинский вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, совершивший в этом матче пять сейвов и сохранивший ворота на замке. От WhoScored он получил 7.8 баллов.
Оценки матча Валенсия – Хетафе от WhoScored
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Это будет победитель боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри
По итогам 12 раундов два из трех судей отдали предпочтение Паркеру