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  4. Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 16:03 | Обновлено 09 марта 2024, 16:14
7510
6

Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме

У бывшего игрока «Динамо» была депрессия

09 марта 2024, 16:03 | Обновлено 09 марта 2024, 16:14
7510
6
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский признался, что после начала войны у него была депрессия и он начал употреблять много алкоголя.

«После начала полномасштабной войны у меня началась депрессия, которая увеличивалась с каждым месяцем. Тогда я был один, никого в тот момент у меня не было, это было тяжело. И какой-то процент алкоголя действительно меня спасал.

Я выпивал определенную дозу и забывал о войне. Граммов 300 рома или виски в день. Это продолжалось месяцами, было большое накопление и состояние ухудшалось», – сказал Милевский.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

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Источник YouTube
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Комментарии 7
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Fant24
300 це брехня .більше набагато
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+8
Максим Заиченко
здається що Міля лукавить))
Там мабуть було 3 по 300 кожного дня
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+4
Lulinnha
Сопляк ! Слабое ничтожество....
Даже бабы сильнее. 
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0
VitosKH
300 грамм в день? Андерсен бля..Твоя печень при такой дозе даже не проснулась бы
Ответить
0
Вова Бок
чем больше кайфа,тем хуже отходняк
Ответить
0
Дані Рохас
300 грамм ещё не много, Миля бодрячком щас, красава
Ответить
-1
Fant24
Ему не 39 а 41 рік 
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-3
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