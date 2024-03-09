Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский признался, что после начала войны у него была депрессия и он начал употреблять много алкоголя.

«После начала полномасштабной войны у меня началась депрессия, которая увеличивалась с каждым месяцем. Тогда я был один, никого в тот момент у меня не было, это было тяжело. И какой-то процент алкоголя действительно меня спасал.

Я выпивал определенную дозу и забывал о войне. Граммов 300 рома или виски в день. Это продолжалось месяцами, было большое накопление и состояние ухудшалось», – сказал Милевский.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.