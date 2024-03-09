Калинина/Ястремская – Соррибес/Боузкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 марта украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сыграют против против пары Сара Соррибес Тормо (Испания) / Мария Боузкова (Чехия). Встерча состоится 4-м запуском на корте №8 после матча Аревало / Павич – Харри / Перселл. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы сыграют против третьего сеяного дуэта Сторм Хантер (Австралия) / Катерина Синякова (Чехия).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА