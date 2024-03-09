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  4. Калинина/Ястремская – Соррибес/Боузкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 марта 2024, 15:41 |
502
0

Калинина/Ястремская – Соррибес/Боузкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Индиан-Уэллс

09 марта 2024, 15:41 |
502
0
Калинина/Ястремская – Соррибес/Боузкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

10 марта украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сыграют против против пары Сара Соррибес Тормо (Испания) / Мария Боузкова (Чехия). Встерча состоится 4-м запуском на корте №8 после матча Аревало / Павич – Харри / Перселл. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы сыграют против третьего сеяного дуэта Сторм Хантер (Австралия) / Катерина Синякова (Чехия).

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WTA Индиан-Уэллс Ангелина Калинина Даяна Ястремская Сара Соррибес-Тормо Мария Боузкова
Источник Sport.ua
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