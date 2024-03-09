Калинина/Ястремская – Соррибес/Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Индиан-Уэллс
10 марта украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс в парном разряде.
В матче первого раунда украинки сыграют против против пары Сара Соррибес Тормо (Испания) / Мария Боузкова (Чехия). Встерча состоится 4-м запуском на корте №8 после матча Аревало / Павич – Харри / Перселл. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.
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В следующем раунде победительницы сыграют против третьего сеяного дуэта Сторм Хантер (Австралия) / Катерина Синякова (Чехия).
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