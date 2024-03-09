Сборная Украины U-17 играет второй матч отбора Евро, соперник – Швейцария
В первом матче команда Юрия Мороза обыграла команду Греции со счетом 2:0
9 марта в 14:00 юношеская сборная Украины U-17 проводит против сверстников из Швейцарии матч 2-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-17.
Сине-желтые играют в отборочной группе 4 со сборными Швейцарии, Словакии и хозяевами мини-турнира – Грецией.
В первом матче команда Юрия Мороза обыграла Грецию со счетом 2:0, а Словакия взяла верх над Швейцарией (2:1).
В финальную стадию выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.
Финальный раунд пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.
Евро 2024 U-17. Элит-раунд отбора. Группа 4
1-й тур
- 06.03.2024. 14:00. Словакия – Швейцария – 2:1
- 06.03.2024. 15:00. Греция – Украина – 0:2
2-й тур
- 09.03.2024. 14:00. Швейцария – Украина
- 09.03.2024. 15:00. Греция – Словакия
3-й тур
- 12.03.2024. 15:00. Украина – Словакия
- 12.03.2024. 15:00. Швейцария – Греция
Турнирная таблица
Состав сборной Украины U-17:
Вратари: Александр Харечко («Рух» Львов), Назар Макаренко («Днепр-1»), Илья Волошин («Реал», Испания).
Защитники: Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба – «Динамо» Киев), Евгений Рябоконь («Словацко», Чехия), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – «Шахтер» Донецк), Дмитрий Стрельчук («Бавария», Германия)
Полузащитники: Назар Бондарь («Рух» Львов), Александр Драган («Аталанта», Италия), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Владимир Озимай, Павел Люсин, Богдан Редушко (все – Динамо Киев), Али Халилов (Днепр-1).
Нападающие: Дмитрий Богданов («Динамо» Д, Германия), Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия).
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