Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Полесьем и Александрией
Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги пройдет 9 марта в 14:55
В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».
Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано на 15:30.
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«Полесье» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка. «Александрия» идет на 12-й позиции (17 очков).
Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Полесьем и Александрией
Полесье: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Михайличенко, Танковский, Таллес Коста, Козак, Назаренко, Грицук, Будковский.
Запас: Фортюне, Мустафаев, Смоляков, Ндукве, Крушинский, Кравченко, Чечер, Кудрик, Поспелов.
Александрия: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжний, Кампос, Копина, Михайленко.
Запас: Ермаков, Сигеев, Кулаковский, Билошевский, Беляев, Скорко, Безерра, Смирный, Костышин, Шостак, Погорилый, Кледсон.
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