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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 15:05 | Обновлено 09 марта 2024, 15:09
454
0

Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Полесьем и Александрией

Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги пройдет 9 марта в 14:55

09 марта 2024, 15:05 | Обновлено 09 марта 2024, 15:09
454
0
Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Полесьем и Александрией
ФК Полесье

В субботу, 9 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано на 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полесье» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка. «Александрия» идет на 12-й позиции (17 очков).

Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Полесьем и Александрией

Полесье: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Михайличенко, Танковский, Таллес Коста, Козак, Назаренко, Грицук, Будковский.

Запас: Фортюне, Мустафаев, Смоляков, Ндукве, Крушинский, Кравченко, Чечер, Кудрик, Поспелов.

Александрия: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжний, Кампос, Копина, Михайленко.

Запас: Ермаков, Сигеев, Кулаковский, Билошевский, Беляев, Скорко, Безерра, Смирный, Костышин, Шостак, Погорилый, Кледсон.

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Источник Sport.ua
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