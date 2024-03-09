Йовичевич рассказал, как ему удалось победить команду Роналду

Главный тренер саудовского «Аль-Раеда» Игор Йовичевич прокомментировал сенсационную победу над звездным «Аль-Насром» в рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

- Расскажите об игре со звездным «Аль-Насром».

- Получился абсолютно топовый матч с точки зрения организации и тактической дисциплины. Это именно тот день, ради которого живешь. У нас все получалось. Игра против «Аль-Насра» напомнила мне матч «Шахтера» против «Лейпцига» (в прошлом розыгрыше ЛЧ Шахтер Йовичевича победил Лейпциг на выезде 4:1, – прим.). Противостояния были похожими по атмосфере, уровню соперника и их звездами.

- Благодаря чему удалось победить?

- Просто моя команда скромный индивидуальный талант умножила на сумасшедшую мотивацию, а это формула успеха и путь, по которому надо идти. Также для меня было интересно, что в этом матче противостояли друг другу два бывших тренера «Шахтера», но на этот раз именно мы идем домой счастливыми, – сказал Йовичевич.

Отметим, что «Аль-Наср» тренирует португалец Луиш Каштру.