Йовичевич рассказал, как ему удалось победить команду Роналду
Специалист признал, что его команда провела идеальную игру
Главный тренер саудовского «Аль-Раеда» Игор Йовичевич прокомментировал сенсационную победу над звездным «Аль-Насром» в рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
- Расскажите об игре со звездным «Аль-Насром».
- Получился абсолютно топовый матч с точки зрения организации и тактической дисциплины. Это именно тот день, ради которого живешь. У нас все получалось. Игра против «Аль-Насра» напомнила мне матч «Шахтера» против «Лейпцига» (в прошлом розыгрыше ЛЧ Шахтер Йовичевича победил Лейпциг на выезде 4:1, – прим.). Противостояния были похожими по атмосфере, уровню соперника и их звездами.
- Благодаря чему удалось победить?
- Просто моя команда скромный индивидуальный талант умножила на сумасшедшую мотивацию, а это формула успеха и путь, по которому надо идти. Также для меня было интересно, что в этом матче противостояли друг другу два бывших тренера «Шахтера», но на этот раз именно мы идем домой счастливыми, – сказал Йовичевич.
Отметим, что «Аль-Наср» тренирует португалец Луиш Каштру.
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