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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
07.03.2024 19:00 – FT 1 : 3
Аль-Раед
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Саудовская Аравия
07 марта 2024, 21:37 | Обновлено 07 марта 2024, 22:29
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0

Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве

7 марта состоялись три матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии

07 марта 2024, 21:37 | Обновлено 07 марта 2024, 22:29
2126
0
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта состоялись три матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Команда Аль-Раед, которую возглавляет Игор Йовичевич, экс-коуч Шахтера, преподнесла сенсацию.

На домашнем стадионе был повержен звездный клуб Аль-Наср с Криштиану Роналду на острие атаки (3:1).

После этого поражения команда звездного португальца фактически теряет шансы на чемпионство, ведь имеет уже на 12 потерянных очков больше, чем лидер – Аль-Хиляль.

Лидеры: Аль-Хиляль (62 очков), Аль-Наср (53), Аль-Ахли (44), Аль-Таавун (39), Аль-Иттихад (37).

Чемпионат Саудовской Аравии

23-й тур, 7 марта

Аль-Наср – Аль-Раед – 1:3

Голы: Яхья, 24 – Эль-Беркауи, 18, Фузаир, 46, Саюд, 87

Аль-Шабаб – Аль-Фейха – 2:3

Голы: Аль-Дахель, 86 (автогол), Диалло, 89 – Оньекуру, 50 (пен), 74, Зайдан, 90+8

Дамак – Аль-Вахда – 1:0

Гол: Аль-Бухари, 22 (автогол)

Турнирная таблица

Фотогалерея: Криштиану Роналду

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раед Аль-Шабаб Аль-Фейха Дамак Аль-Вахда Мекка Игор Йовичевич
Источник Sport.ua
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