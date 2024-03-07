Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
7 марта состоялись три матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии
7 марта состоялись три матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Команда Аль-Раед, которую возглавляет Игор Йовичевич, экс-коуч Шахтера, преподнесла сенсацию.
На домашнем стадионе был повержен звездный клуб Аль-Наср с Криштиану Роналду на острие атаки (3:1).
После этого поражения команда звездного португальца фактически теряет шансы на чемпионство, ведь имеет уже на 12 потерянных очков больше, чем лидер – Аль-Хиляль.
Лидеры: Аль-Хиляль (62 очков), Аль-Наср (53), Аль-Ахли (44), Аль-Таавун (39), Аль-Иттихад (37).
Чемпионат Саудовской Аравии
23-й тур, 7 марта
Аль-Наср – Аль-Раед – 1:3
Голы: Яхья, 24 – Эль-Беркауи, 18, Фузаир, 46, Саюд, 87
Аль-Шабаб – Аль-Фейха – 2:3
Голы: Аль-Дахель, 86 (автогол), Диалло, 89 – Оньекуру, 50 (пен), 74, Зайдан, 90+8
Дамак – Аль-Вахда – 1:0
Гол: Аль-Бухари, 22 (автогол)
Турнирная таблица
Фотогалерея: Криштиану Роналду
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