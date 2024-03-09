Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Его пинают, освистывают». Анчелотти встал на защиту одного из подопечных
Испания
09 марта 2024, 14:21 | Обновлено 09 марта 2024, 14:37
188
0

«Его пинают, освистывают». Анчелотти встал на защиту одного из подопечных

Итальянец призвал изменить отношение к Винисиусу Жуниору

09 марта 2024, 14:21 | Обновлено 09 марта 2024, 14:37
188
0
«Его пинают, освистывают». Анчелотти встал на защиту одного из подопечных
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Карло Анчелотти

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, как относятся к бразильскому вингеру команды Винисиусу Жуниору.

«Что ж, тема Винисиуса. Я немного углубился в историю и статистику и не нашел игрока, которого преследовали бы так, как Винисиуса: его пинают, освистывают, оскорбляют.

Он забивает голы и отдает результативные передачи. И нужно ли мне с ним разговаривать о его поведении? Нет. Я думаю, что каждый должен изменить свое отношение к нему.

Люди забывают, а я нет: в матче с «Райо Вальекано» соперник нанес ему каратистский удар и не получил даже предупреждения, а теперь все просят красную карточку [для Винисиуса] за толчок в игре против «Лейпцига», – заявил Анчелотти.

Ранее в Испании сообщили о реакции Карло Анчелотти на возможное тюремное заключение, которое ему грозит.

По теме:
Реал хочет в будущем заменить Куртуа украинцем. И это не Лунин
ФОТО. Довбик vs Будимир. Дуэль бомбардиров на Монтиливи
Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Бокс | 09 марта 2024, 06:35 5
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута

Британец завершил бой в Эр-Рияде досрочно во втором раунде

Марта Костюк уверенно прошла в третий круг Индиан-Уэллса
Теннис | 09 марта 2024, 06:45 6
Марта Костюк уверенно прошла в третий круг Индиан-Уэллса
Марта Костюк уверенно прошла в третий круг Индиан-Уэллса

Украинка спокойно разобралась с японкой Маи Хонтама

ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
Бокс | 08.03.2024, 19:45
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
Стало известно, когда вернется после травмы капитан Черноморца
Футбол | 09.03.2024, 13:46
Стало известно, когда вернется после травмы капитан Черноморца
Стало известно, когда вернется после травмы капитан Черноморца
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Футбол | 08.03.2024, 22:35
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
08.03.2024, 15:03 3
Футбол
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
09.03.2024, 05:35
Бокс
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
07.03.2024, 19:09 18
Футбол
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
09.03.2024, 01:15 5
Биатлон
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 224
Футбол
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 11
Футбол
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
08.03.2024, 18:11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем