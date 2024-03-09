«Его пинают, освистывают». Анчелотти встал на защиту одного из подопечных

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, как относятся к бразильскому вингеру команды Винисиусу Жуниору.

«Что ж, тема Винисиуса. Я немного углубился в историю и статистику и не нашел игрока, которого преследовали бы так, как Винисиуса: его пинают, освистывают, оскорбляют.

Он забивает голы и отдает результативные передачи. И нужно ли мне с ним разговаривать о его поведении? Нет. Я думаю, что каждый должен изменить свое отношение к нему.

Люди забывают, а я нет: в матче с «Райо Вальекано» соперник нанес ему каратистский удар и не получил даже предупреждения, а теперь все просят красную карточку [для Винисиуса] за толчок в игре против «Лейпцига», – заявил Анчелотти.

Ранее в Испании сообщили о реакции Карло Анчелотти на возможное тюремное заключение, которое ему грозит.