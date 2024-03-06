В Испании сообщили о реакции Анчелотти на возможное тюремное заключение
Итальянец подозревается в налоговых махинациях
У наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти могут возникнуть сложности из-за проблем с налоговой службой.
Как ранее стало известно, прокуратура Мадрида хочет добиться четырех лет и девяти месяцев тюремного заключения для Анчелотти за то, что он якобы обманул налоговые органы на сумму более 1 млн евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) годах, когда первый раз руководил «галактикос» (2013-2015).
Впрочем, сообщается, что Карло Анчелотти не беспокоят обвинения прокуратуры.
Как известно, Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года и по итогам сезона-2021/2022 привел мадридцев к победе в чемпионате Испании.
После 27 туров Ла Лиги нынешней кампании «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, имея 66 очков.
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