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  4. В Испании сообщили о реакции Анчелотти на возможное тюремное заключение
Испания
06 марта 2024, 14:28 | Обновлено 06 марта 2024, 16:03
1959
0

В Испании сообщили о реакции Анчелотти на возможное тюремное заключение

Итальянец подозревается в налоговых махинациях

06 марта 2024, 14:28 | Обновлено 06 марта 2024, 16:03
1959
0
В Испании сообщили о реакции Анчелотти на возможное тюремное заключение
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

У наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти могут возникнуть сложности из-за проблем с налоговой службой.

Как ранее стало известно, прокуратура Мадрида хочет добиться четырех лет и девяти месяцев тюремного заключения для Анчелотти за то, что он якобы обманул налоговые органы на сумму более 1 млн евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) годах, когда первый раз руководил «галактикос» (2013-2015).

Впрочем, сообщается, что Карло Анчелотти не беспокоят обвинения прокуратуры.

Как известно, Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года и по итогам сезона-2021/2022 привел мадридцев к победе в чемпионате Испании.

После 27 туров Ла Лиги нынешней кампании «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, имея 66 очков.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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