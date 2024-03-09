Реал хочет в будущем заменить Куртуа украинцем. И это не Лунин

31-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению в строй после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне. Испанские СМИ отмечают, что Андрей Лунин вернется на скамейку запасных после восстановления бельгийца.

Глядя на немалый возраст Куртуа, у «Реала» уже есть два варианта будущей замены бельгийцу. Первый – это 18-летний вратарь Фран Гонсалес, который уже в этом сезоне начал привлекаться к тренировкам с Кепой и Луниным, а со следующего сезона будет играть за резервную команду «галактикос» – «Катсилью».



Второй – это 17-летний украинский вратарь Илья Волошин, только недавно присоединившийся к системе «галактикос». Отмечается, что в Мадриде поражены прогрессом украинца. Сейчас Волошин выступает за юношескую команду «сливочных» «Хувениль С», но уже в следующем сезоне пойдет на повышение и будет играть за «Хувениль А».