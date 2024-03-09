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Испания
09 марта 2024, 13:59 | Обновлено 09 марта 2024, 14:11
1389
3

Реал хочет в будущем заменить Куртуа украинцем. И это не Лунин

Илья Волошин пойдет на повышение в следующем сезоне

09 марта 2024, 13:59 | Обновлено 09 марта 2024, 14:11
1389
3
Реал хочет в будущем заменить Куртуа украинцем. И это не Лунин
ФК Райо Махадаонда. Илья Волошин

31-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению в строй после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне. Испанские СМИ отмечают, что Андрей Лунин вернется на скамейку запасных после восстановления бельгийца.

Глядя на немалый возраст Куртуа, у «Реала» уже есть два варианта будущей замены бельгийцу. Первый – это 18-летний вратарь Фран Гонсалес, который уже в этом сезоне начал привлекаться к тренировкам с Кепой и Луниным, а со следующего сезона будет играть за резервную команду «галактикос» – «Катсилью».

Второй – это 17-летний украинский вратарь Илья Волошин, только недавно присоединившийся к системе «галактикос». Отмечается, что в Мадриде поражены прогрессом украинца. Сейчас Волошин выступает за юношескую команду «сливочных» «Хувениль С», но уже в следующем сезоне пойдет на повышение и будет играть за «Хувениль А».

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Илья Волошин Фран Гонсалес Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Комментарии 3
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didora
Хочемо ми чи ні нас, ніхто не спитає. А Реалу кожний  день потрібен готовий (хороший) воротар. Не думаю, що вони будуть ждати поки Волошин виросте у доброго воротаря. Якщо в тій чи іншій ситуації буде потрібен страж воріт, вони невагаючись куплять воротаря який буде зразу ж грати. Бо їм потрібен результат сьогодні, а не через 10 чи 20 років. Ясне діло після Куртуа і Луніна.
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0
Евгений Семыкин
31 - немалый возраст для вратаря? ))) Ну ну 
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0
Умник
Реал фетишисты.
Собирают наших вратарей
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-1
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