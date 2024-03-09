ФОТО. Довбик vs Будимир. Дуэль бомбардиров на Монтиливи

В субботу, 9 марта, состоится поединок 28 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Осасуна».

Матч пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В день матча официальный аккаунт «Жироны» в твиттере опубликовал картинку, на которой изображены лучшие бомбардиры обеих команд: украинец Артем Довбик и хорват Анте Будимир, который играют в дартс.

Отметим, что Довбик в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 25 матчей и забил 14 голов, Будимир также забил 14 голов, но при этом у него на 2 сыгранные встречи больше.

Больше этих игроков в текущем сезоне забили только полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (16) и нападающий «Хетафе» Борха Майораль (15).