Есть проклятие? Рыбакина подтвердила дикую традицию турнира в Индиан-Уэллсе
Этому нет никакого объяснения
Турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в 2024 году получит новую чемпионку.
Как ранее сообщалась, триумфаторка 2023 года Елена Рыбакина в турнире этого года участие не примет. Представительница Казахстана подтвердила дикую традицию турнира в Индиан-Уэллсе.
С той поры как данное соревнование получило свой нынешний высокий статус, его никто из теннисисток не мог выиграть два года подряд. А таких сезонов было 27.
Более того, за последний год на 11 турнирах серии WTA 1000 только три раза начинала защиту титула прежняя чемпионка. В восьми случаях действующие победительницы или снимались, или просто не начинали борьбу.
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