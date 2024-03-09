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WTA
09 марта 2024, 13:19 | Обновлено 09 марта 2024, 13:27
458
0

Есть проклятие? Рыбакина подтвердила дикую традицию турнира в Индиан-Уэллсе

Этому нет никакого объяснения

09 марта 2024, 13:19 | Обновлено 09 марта 2024, 13:27
458
0
Есть проклятие? Рыбакина подтвердила дикую традицию турнира в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine

Турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в 2024 году получит новую чемпионку.

Как ранее сообщалась, триумфаторка 2023 года Елена Рыбакина в турнире этого года участие не примет. Представительница Казахстана подтвердила дикую традицию турнира в Индиан-Уэллсе.

С той поры как данное соревнование получило свой нынешний высокий статус, его никто из теннисисток не мог выиграть два года подряд. А таких сезонов было 27.

Более того, за последний год на 11 турнирах серии WTA 1000 только три раза начинала защиту титула прежняя чемпионка. В восьми случаях действующие победительницы или снимались, или просто не начинали борьбу.

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WTA Индиан-Уэллс Елена Рыбакина
Источник Sport.ua
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