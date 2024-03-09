Три игрока Вереса покинули лазарет ровенчан
Все они пропускали матч с «Динамо»
В поединке 20-го тура чемпионата УПЛ с «Динамо» (1:1) у «Вереса» возникли кадровые проблемы.
Как стало известно Sport.ua, Виталий Дахновский, Денис Балан и легионер Яго, которые пропускали это противостояние, уже смогут готовиться к следующему матчу – с «Черноморцем», который состоится 17 марта в общей группе. А вот возвращение в строй Александра Мельника и Василия Курко ожидается уже после мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины по футболу в стыковых поединках за право выступать на Евро-2024.
Отсутствие Мельника и Курко особенно ощутимо, потому что с одесситами из-за дисквалификации не сможет сыграть еще один стоппер - бразилец Жулио Сезар.
Сейчас «Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.
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