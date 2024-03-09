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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 12:38 | Обновлено 09 марта 2024, 12:51
118
0

Три игрока Вереса покинули лазарет ровенчан

Все они пропускали матч с «Динамо»

09 марта 2024, 12:38 | Обновлено 09 марта 2024, 12:51
118
0
Три игрока Вереса покинули лазарет ровенчан
НК Верес. Виталий Дахновский

В поединке 20-го тура чемпионата УПЛ с «Динамо» (1:1) у «Вереса» возникли кадровые проблемы.

Как стало известно Sport.ua, Виталий Дахновский, Денис Балан и легионер Яго, которые пропускали это противостояние, уже смогут готовиться к следующему матчу – с «Черноморцем», который состоится 17 марта в общей группе. А вот возвращение в строй Александра Мельника и Василия Курко ожидается уже после мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины по футболу в стыковых поединках за право выступать на Евро-2024.

Отсутствие Мельника и Курко особенно ощутимо, потому что с одесситами из-за дисквалификации не сможет сыграть еще один стоппер - бразилец Жулио Сезар.

Сейчас «Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

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Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Дахновский Денис Балан инсайд
Источник Sport.ua
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