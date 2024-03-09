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  4. Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
Испания
09 марта 2024, 13:24 |
3206
7

Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова

Джуд Беллингем поделился мнением об украинце

09 марта 2024, 13:24 |
3206
7
Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Джуд Беллингем

Звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением об украинском голкипере мадридского клуба Андрее Лунине.

– Что можешь сказать об Андрее Лунине?

– Лунин? Он невероятный.

В этом сезоне Андрей Лунин отыграл за мадридский «Реал» 21 матч, пропустил 17 голов и девять раз сохранил ворота на замке. Украинский голкипер стартовал в последних девяти матчах «галактикос» и выиграл конкуренцию у испанского вратаря Кепы Аррисабалаги.

Ранее сообщалось, что у «Реала» есть два варианта по поводу будущего Лунина. Всё зависит от украинца.

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Джуд Беллингем Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Трендец
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Умник
Лунин 1 номер в сборной со стальными нервами. 
Не может вратарь Реала сидеть на лавке в Сборной.
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Max-Morlock
Одно слово это  Incredible
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0
Am
Вважаю що сайту треба змінити домен на lunin.ua
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0
jovtengellium
на жаль скоро на лавку...
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-1
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