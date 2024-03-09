Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова
Джуд Беллингем поделился мнением об украинце
Звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением об украинском голкипере мадридского клуба Андрее Лунине.
– Что можешь сказать об Андрее Лунине?
– Лунин? Он невероятный.
В этом сезоне Андрей Лунин отыграл за мадридский «Реал» 21 матч, пропустил 17 голов и девять раз сохранил ворота на замке. Украинский голкипер стартовал в последних девяти матчах «галактикос» и выиграл конкуренцию у испанского вратаря Кепы Аррисабалаги.
Ранее сообщалось, что у «Реала» есть два варианта по поводу будущего Лунина. Всё зависит от украинца.
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