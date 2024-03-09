Суперзвезда Реала высказался о Лунине. Хватило одного слова

Звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением об украинском голкипере мадридского клуба Андрее Лунине.

– Что можешь сказать об Андрее Лунине?

– Лунин? Он невероятный.

В этом сезоне Андрей Лунин отыграл за мадридский «Реал» 21 матч, пропустил 17 голов и девять раз сохранил ворота на замке. Украинский голкипер стартовал в последних девяти матчах «галактикос» и выиграл конкуренцию у испанского вратаря Кепы Аррисабалаги.

Ранее сообщалось, что у «Реала» есть два варианта по поводу будущего Лунина. Всё зависит от украинца.