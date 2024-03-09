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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 12:08 | Обновлено 09 марта 2024, 12:49
351
0

Григорчук о лауреатах Sport.ua – Забарном, Брагару и Салюке

Главный тренер одесситов подвел итоги конкурса

09 марта 2024, 12:08 | Обновлено 09 марта 2024, 12:49
351
0
Григорчук о лауреатах Sport.ua – Забарном, Брагару и Салюке
УПЛ. Роман Григорчук

Sport.ua обнародовал итоги читательских мнений по определению лучшего молодого футболиста Украины 2023 года.

Как сообщалось, победителем стал экс-динамовец Киева, а ныне защитник английского «Борнмута» Илья Забарный, набравший 824 голоса.

В десятку лучших попали также двое игроков одесского «Черноморца» – Максим Брагару и Владимир Салюк, которые по показателям голосования заняли соответственно 6-е и 10-е места.

Вот что сказал по поводу победителя опроса, Забарного, и попадания в почетную десятку своих подопечных главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук:

– Я когда-то в одном из интервью говорил об огромном потенциале Забарного. Так что совсем не удивлен, что его уже второй раз называют лучшим молодым игроком. А что касается Брагару и Салюка, то для нашего клуба и для меня лично это очень и очень позитивный момент. Местные воспитанники среди лучших молодых футболистов – результат колоссальной работы всех нас. Они являются примером для тысяч юношей, которые занимаются футболом.

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Роман Григорчук Максим Брагару Владимир Салюк Илья Забарный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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