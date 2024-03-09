Черноморец – Ворскла: Григорчук и Долганский определились с составами

В 13:00 по киевскому времени в Одессе начнется матч 20-го тура чемпионата Украины между местным «Черноморцем» и «Ворсклой» из Полтавы.

Известны стартовые составы команд.

«Черноморец»: Варакута – Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Иеде.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Сиссоко, Челядин, Степанюк, Мякушко, Ковталюк, Крупский.

В таблице УПЛ «Черноморец» занимает 10-е место с 23 очками. У «Ворсклы» 7-я позиция и 26 пунктов.