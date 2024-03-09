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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 11:51 | Обновлено 09 марта 2024, 12:00
295
0

Черноморец – Ворскла: Григорчук и Долганский определились с составами

Команды ждет встреча в 20-м туре УПЛ

09 марта 2024, 11:51 | Обновлено 09 марта 2024, 12:00
295
0
Черноморец – Ворскла: Григорчук и Долганский определились с составами
ФК Черноморец Одесса

В 13:00 по киевскому времени в Одессе начнется матч 20-го тура чемпионата Украины между местным «Черноморцем» и «Ворсклой» из Полтавы.

Известны стартовые составы команд.

«Черноморец»: Варакута – Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Иеде.

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Сиссоко, Челядин, Степанюк, Мякушко, Ковталюк, Крупский.

В таблице УПЛ «Черноморец» занимает 10-е место с 23 очками. У «Ворсклы» 7-я позиция и 26 пунктов.

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стартовые составы Черноморец Одесса Черноморец - Ворскла Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук Сергей Долганский
Источник Sport.ua
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