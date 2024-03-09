Украина. Премьер лига09 марта 2024, 11:51 | Обновлено 09 марта 2024, 12:00
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Черноморец – Ворскла: Григорчук и Долганский определились с составами
Команды ждет встреча в 20-м туре УПЛ
09 марта 2024, 11:51 | Обновлено 09 марта 2024, 12:00
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В 13:00 по киевскому времени в Одессе начнется матч 20-го тура чемпионата Украины между местным «Черноморцем» и «Ворсклой» из Полтавы.
Известны стартовые составы команд.
«Черноморец»: Варакута – Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Иеде.
«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Сиссоко, Челядин, Степанюк, Мякушко, Ковталюк, Крупский.
В таблице УПЛ «Черноморец» занимает 10-е место с 23 очками. У «Ворсклы» 7-я позиция и 26 пунктов.
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