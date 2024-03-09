Испания09 марта 2024, 10:10 | Обновлено 09 марта 2024, 10:20
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Хави – мотиватор? Барселона разучилась проигрывать после заявления тренера
Каталонская команда идет на положительной серии
09 марта 2024, 10:10 | Обновлено 09 марта 2024, 10:20
316
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В пятницу, 8 марта, в 28-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 1:0.
Эта победа позволила каталонцам довести серию матчей в чемпионате Испании без неудач до восьми – 5 побед и 3 ничьи.
В последний раз «блауграна» проигрывала 27 января – «Вильярреалу» (3:5). Напомним, после той игры наставник коллектива Хави объявил, что покинет свой пост по завершении нынешнего сезона.
В следующем матче «Барселона» дома сыграет с «Наполи» в Лиге чемпионов. Матч состоится 12 марта.
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