ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
Анна Зубкова показала эффектные фото в инстаграме
Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала подборку горячих фото в своем Instagram.
29-летняя красотка на этот раз снялась в фотосессии для известного бренда мужской и женской одежды «Guess».
Отметим, что Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.
Ранее стало известно, что Александр Зубков попал в заявку сборной Украины на мартовские матчи.
ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
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