Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала подборку горячих фото в своем Instagram.

29-летняя красотка на этот раз снялась в фотосессии для известного бренда мужской и женской одежды «Guess».

Отметим, что Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.

Ранее стало известно, что Александр Зубков попал в заявку сборной Украины на мартовские матчи.

ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess