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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 11:15 | Обновлено 09 марта 2024, 11:34
1128
0

ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess

Анна Зубкова показала эффектные фото в инстаграме

09 марта 2024, 11:15 | Обновлено 09 марта 2024, 11:34
1128
0
ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
Инстаграм Анны Зубковой

Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала подборку горячих фото в своем Instagram.

29-летняя красотка на этот раз снялась в фотосессии для известного бренда мужской и женской одежды «Guess».

Отметим, что Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.

Ранее стало известно, что Александр Зубков попал в заявку сборной Украины на мартовские матчи.

ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess

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Источник Sport.ua
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