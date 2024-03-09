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  4. Гвардиола обозначил разницу между Ливерпулем и Арсеналом. Испанец прав?
Англия
09 марта 2024, 09:33 | Обновлено 09 марта 2024, 09:45
202
0

Гвардиола обозначил разницу между Ливерпулем и Арсеналом. Испанец прав?

Наставник «Ман Сити» – о конкурентах по АПЛ

09 марта 2024, 09:33 | Обновлено 09 марта 2024, 09:45
202
0
Гвардиола обозначил разницу между Ливерпулем и Арсеналом. Испанец прав?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказал мнением о «Ливерпуле» и лондонском «Арсенале» - основных соперниках его подопечных в чемпионской борьбе в Английскойц Премьер-лиге.

«Ливерпуль» есть «Ливерпуль», он всегда остается нашим соперником.

«Арсенал» был нашим главным соперником в прошлом сезоне. Только посмотрите, как они играют. «Ливерпулю» требуется больше 90 минут для того, чтобы выиграть матч, «Арсеналу» порой хватает всего 25 минут для победы. Вот почему они находятся так высоко», – заявил Гвардиола.

Как известно, в воскресенье, 10 марта, в 28-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Ливерпулем».

В предыдущем туре «Ливерпуль» обыграл 1:0 «Ноттингем», забив победный гол на 90+9-й минуте встречи. В свою очередь, в 27-м туре АПЛ «Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (6:0), забив первые четыре гола к 25-й минуте поединка.

Ранее Юрген Клопп оценил тренерское стремление Жузепа Гвардиолы.

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Источник Manchester Evening News
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