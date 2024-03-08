Клопп оценил тренерское стремление Гвардиолы. Чем удивлен немец?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об испанце Жузепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».

«Пеп – лучший тренер в мире. При моей жизни это самый выдающийся специалист. Он сильно повлиял на футбол, завоевал много трофеев, но ведет себя так, как будто бы никогда ничего не выигрывал, показывая выдающееся стремление», – заявил Клопп.

Как известно, 10 марта в матче 28-го тура АПЛ в Ливерпуле отношения между собой выяснят местный «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», начало поединка – в 17:45 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает 1-е место, имея 63 очка. «Ман Сити» идет вторым с 62 пунктами.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп может возглавить сборную Германии.