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Англия
08 марта 2024, 18:48 | Обновлено 08 марта 2024, 18:58
665
1

Клопп оценил тренерское стремление Гвардиолы. Чем удивлен немец?

Наставник «Ливерпуля» – о коллеге из «Манчестер Сити»

08 марта 2024, 18:48 | Обновлено 08 марта 2024, 18:58
665
1
Клопп оценил тренерское стремление Гвардиолы. Чем удивлен немец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об испанце Жузепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».

«Пеп – лучший тренер в мире. При моей жизни это самый выдающийся специалист. Он сильно повлиял на футбол, завоевал много трофеев, но ведет себя так, как будто бы никогда ничего не выигрывал, показывая выдающееся стремление», – заявил Клопп.

Как известно, 10 марта в матче 28-го тура АПЛ в Ливерпуле отношения между собой выяснят местный «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», начало поединка – в 17:45 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает 1-е место, имея 63 очка. «Ман Сити» идет вторым с 62 пунктами.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп может возглавить сборную Германии.

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Юрген Клопп Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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luceorius
 Не здивуюсь, якщо виявиться, що Гвардіола мріє з МС перевершити досягнення Фергюсона як в АПЛ так і в ЛЧ. Принаймні, найближчим часом особливих перешкод для цього не видно, крім самого безпощадного Часу.
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