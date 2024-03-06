Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году
Англия
06 марта 2024, 15:45 |
170
0

Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году

Тренер летом покинет «Ливерпуль»

06 марта 2024, 15:45 |
170
0
Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Немецкий футбольный союз (DFB) хочет пригласить на пост главного тренера сборной Германии Юргена Клоппа. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В DFB надеются, что Клопп согласится приступить к работе в марте 2025 года. Нынешний наставник Бундестима, Юлиан Нагельсманн, скорее всего, покинет команду после Евро-2024. После него команду временно возглавит его ассистент Сандро Вагнер.

Напомним, Юрген Клопп в конце нынешнего сезона покинет «Ливерпуль». После этого он планирует взять годичную паузу в своей карьере.

По теме:
Кристал Пэлас готов продать своего лидера за 50 млн фунтов
Каррагер рассказал, за счет чего Ливерпуль может стать чемпионом АПЛ
Таблица АПЛ. Какие места у украинских легионеров после 27-го тура?
Юрген Клопп Ливерпуль сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Сандро Вагнер
Источник Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Бокс | 06 марта 2024, 07:48 0
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну

Энтони заработает намного больше своего соперника

Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Футбол | 05 марта 2024, 19:34 36
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего

Кристиан Шевченко заменит в заявке Кирилла Пашко

Известны даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 06.03.2024, 12:01
Известны даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
Известны даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
Николай НЕСЕНЮК: «Луческу требовал от футболистов Динамо невозможного»
Футбол | 06.03.2024, 09:54
Николай НЕСЕНЮК: «Луческу требовал от футболистов Динамо невозможного»
Николай НЕСЕНЮК: «Луческу требовал от футболистов Динамо невозможного»
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Футбол | 06.03.2024, 06:59
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
05.03.2024, 14:35 1
Футбол
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
04.03.2024, 20:55
Бокс
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 2
Биатлон
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
05.03.2024, 01:44 5
Теннис
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
05.03.2024, 09:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем