Англия06 марта 2024, 15:45 |
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Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году
Тренер летом покинет «Ливерпуль»
06 марта 2024, 15:45 |
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Немецкий футбольный союз (DFB) хочет пригласить на пост главного тренера сборной Германии Юргена Клоппа. Об этом сообщают немецкие СМИ.
В DFB надеются, что Клопп согласится приступить к работе в марте 2025 года. Нынешний наставник Бундестима, Юлиан Нагельсманн, скорее всего, покинет команду после Евро-2024. После него команду временно возглавит его ассистент Сандро Вагнер.
Напомним, Юрген Клопп в конце нынешнего сезона покинет «Ливерпуль». После этого он планирует взять годичную паузу в своей карьере.
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