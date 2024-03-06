Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году

Немецкий футбольный союз (DFB) хочет пригласить на пост главного тренера сборной Германии Юргена Клоппа. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В DFB надеются, что Клопп согласится приступить к работе в марте 2025 года. Нынешний наставник Бундестима, Юлиан Нагельсманн, скорее всего, покинет команду после Евро-2024. После него команду временно возглавит его ассистент Сандро Вагнер.

Напомним, Юрген Клопп в конце нынешнего сезона покинет «Ливерпуль». После этого он планирует взять годичную паузу в своей карьере.