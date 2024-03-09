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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 05:11 |
14
0

Форвард Вереса: «Рад, что удалось забить гол такой команде как Динамо»

Нападающий был уверен в своих силах

09 марта 2024, 05:11 |
14
0
Форвард Вереса: «Рад, что удалось забить гол такой команде как Динамо»
Верес Ровно. Марко Мрвальевич

Черногорский форвард ровенского Вереса Марко Мрвальевич поделился эмоциями от поединка с киевским «Динамо». Напомним, нападающий за несколько секунд до конца встречи сравнял счет ударом с пенальти.

«Эмоции невероятные! Я очень рад, что нам удалось получить хотя бы ничью. Считаю, что мы этого заслужили. Надеюсь, теперь начнем побеждать и постепенно подниматься из опасной зоны в турнирной таблице.

Могу сказать, что ощущения невероятны. Я очень рад, что удалось забить гол такой команде как «Динамо». Надеюсь продолжать и дальше.

В этом эпизоде я сразу знал, что будет пенальти. Был в этом уверен и был уверен, что забью.

Все ребята выложились на поле и сражались до конца. Это то, что нас вернуло в игру. Нам просто нужно продолжать играть с таким же настроением и упорством», – признался нападающий «красно–черных».

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Марко Мрвальевич Верес Ровно Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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