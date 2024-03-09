В матче 25-го тура Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Унион».

Хозяева поля в этом сезоне демонстрируют хорошую игру и занимают высокое третье место. Во многом это из-за хорошей игры нападающего Серу Гирасси. Показал себя гвинеец и в этом матче, успешно реализовав свой момент в первом тайме.

Во втором тайме Крис Фюрих удвоил преимущество. Он принял мяч на углу штрафной, продвинулся к воротам и красивым ударом отправил круглого прямо в «девятку». Вратарь гостей даже не прыгал.

Чемпионат Германии. 25-й тур. 8 марта

Штутгарт – Унион – 2:0

Голы: Гирасси (19), Фюрих (65)

Видеообзор матча