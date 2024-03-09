Штутгарт – Унион – 2:0. «Девяточка» от Фюриха. Видео голов и обзор
«Штутгарт» уже дышит в спину «Баварии»
В матче 25-го тура Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Унион».
Хозяева поля в этом сезоне демонстрируют хорошую игру и занимают высокое третье место. Во многом это из-за хорошей игры нападающего Серу Гирасси. Показал себя гвинеец и в этом матче, успешно реализовав свой момент в первом тайме.
Во втором тайме Крис Фюрих удвоил преимущество. Он принял мяч на углу штрафной, продвинулся к воротам и красивым ударом отправил круглого прямо в «девятку». Вратарь гостей даже не прыгал.
Чемпионат Германии. 25-й тур. 8 марта
Штутгарт – Унион – 2:0
Голы: Гирасси (19), Фюрих (65)
Видеообзор матча
События матча
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