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Штутгарт
08.03.2024 21:30 – FT 2 : 0
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Германия
09 марта 2024, 04:25 | Обновлено 09 марта 2024, 05:02
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0

Штутгарт – Унион – 2:0. «Девяточка» от Фюриха. Видео голов и обзор

«Штутгарт» уже дышит в спину «Баварии»

09 марта 2024, 04:25 | Обновлено 09 марта 2024, 05:02
40
0
Штутгарт – Унион – 2:0. «Девяточка» от Фюриха. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Унион».

Хозяева поля в этом сезоне демонстрируют хорошую игру и занимают высокое третье место. Во многом это из-за хорошей игры нападающего Серу Гирасси. Показал себя гвинеец и в этом матче, успешно реализовав свой момент в первом тайме.

Во втором тайме Крис Фюрих удвоил преимущество. Он принял мяч на углу штрафной, продвинулся к воротам и красивым ударом отправил круглого прямо в «девятку». Вратарь гостей даже не прыгал.

Чемпионат Германии. 25-й тур. 8 марта

Штутгарт – Унион – 2:0

Голы: Гирасси (19), Фюрих (65)

Видеообзор матча

События матча

69’
Андраш Шефер (Унион Берлин) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Фюрих (Штутгарт).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Штутгарт).
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Штутгарт Унион Берлин Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Серу Гирасси
Источник Sport.ua
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