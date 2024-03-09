Галатасарай – Ризеспор – 6:2. Хет-трик Демирбая. Видео голов и обзор матча
Стамбульский клуб поглумился над оппонентом
В рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» принимал «Ризеспор».
«Львы» доказали, что не зря лидируют в чемпионате. Команда Окана Бурука забила сопернику шесть голов. Особенно постарался Керем Демирбай, который оформил хет-трик. «Ризеспор» ответил лишь двумя голами.
Победа позволила гранду укрепить лидерство – 78 очков за 29 матчей. «Фенербахче» отстает на 5 баллов, но имеет игру в запасе.
Чемпионат Турции. 29-й тур. 8 марта.
Галатасарай – Ризеспор – 6:2
Голы: Кен (9), Торрейра (31), Демирбай (40, 45, 64 пенальти), Икарди (85) – Хойер (38), Олавоин (61)
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