Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай – Ризеспор – 6:2. Хет-трик Демирбая. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Турции
Галатасарай
08.03.2024 19:00 – FT 6 : 2
Ризеспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
09 марта 2024, 03:42 | Обновлено 09 марта 2024, 03:44
10
0

Галатасарай – Ризеспор – 6:2. Хет-трик Демирбая. Видео голов и обзор матча

Стамбульский клуб поглумился над оппонентом

09 марта 2024, 03:42 | Обновлено 09 марта 2024, 03:44
10
0
Галатасарай – Ризеспор – 6:2. Хет-трик Демирбая. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» принимал «Ризеспор».

«Львы» доказали, что не зря лидируют в чемпионате. Команда Окана Бурука забила сопернику шесть голов. Особенно постарался Керем Демирбай, который оформил хет-трик. «Ризеспор» ответил лишь двумя голами.

Победа позволила гранду укрепить лидерство – 78 очков за 29 матчей. «Фенербахче» отстает на 5 баллов, но имеет игру в запасе.

Чемпионат Турции. 29-й тур. 8 марта.

Галатасарай – Ризеспор – 6:2

Голы: Кен (9), Торрейра (31), Демирбай (40, 45, 64 пенальти), Икарди (85) – Хойер (38), Олавоин (61)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Керем Демирбай (Галатасарай).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ibrahim Olawoyin (Ризеспор).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Демирбай (Галатасарай).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Демирбай (Галатасарай).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хойер Нильсен (Ризеспор).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Торрейра (Галатасарай).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Деррик Коэн (Галатасарай).
По теме:
Ницца – Монпелье – 1:2. Фиаско фаворита. Видео голов и обзор матча
Наполи – Торино – 1:1. Гол Хвичи не принес победу. Видео голов и обзор
Чемпионат Португалии. Порту перед матчем с Арсеналом разгромил аутсайдера
Галатасарай Ризеспор чемпионат Турции по футболу видео голов и обзор Керем Демирбай
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нападающий Шахтера назвал Колос очень «грязным» в защите
Футбол | 09 марта 2024, 00:22 1
Нападающий Шахтера назвал Колос очень «грязным» в защите
Нападающий Шахтера назвал Колос очень «грязным» в защите

Даниил Сикан прокомментировал последний матч «горняков»

Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом
Футбол | 08 марта 2024, 19:58 126
Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом
Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом

Донецкий клуб возглавил турнирную таблицу

Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Футбол | 08.03.2024, 12:08
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Осечка Динамо, Оболонь получила штраф, Шахтер подаст в суд на форварда
Другие виды | 08.03.2024, 06:05
Осечка Динамо, Оболонь получила штраф, Шахтер подаст в суд на форварда
Осечка Динамо, Оболонь получила штраф, Шахтер подаст в суд на форварда
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
Бокс | 08.03.2024, 18:11
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 11
Футбол
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
07.03.2024, 13:53 23
Футбол
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
07.03.2024, 19:09 18
Футбол
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
07.03.2024, 10:01 10
Теннис
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
07.03.2024, 07:32 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет 3 контрольных матча, назван 1 соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет 3 контрольных матча, назван 1 соперник
07.03.2024, 12:15 6
Футбол
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
08.03.2024, 19:45 1
Бокс
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем