В рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» принимал «Ризеспор».

«Львы» доказали, что не зря лидируют в чемпионате. Команда Окана Бурука забила сопернику шесть голов. Особенно постарался Керем Демирбай, который оформил хет-трик. «Ризеспор» ответил лишь двумя голами.

Победа позволила гранду укрепить лидерство – 78 очков за 29 матчей. «Фенербахче» отстает на 5 баллов, но имеет игру в запасе.

Чемпионат Турции. 29-й тур. 8 марта.

Галатасарай – Ризеспор – 6:2

Голы: Кен (9), Торрейра (31), Демирбай (40, 45, 64 пенальти), Икарди (85) – Хойер (38), Олавоин (61)

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