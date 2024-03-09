Ницца – Монпелье – 1:2. Фиаско фаворита. Видео голов и обзор матча
Ницца упустила шанс вернуться в топ-3
Открывал 25-й тур чемпионата Франции матч в Ницце, где местный клуб принимал «Монпелье».
Хозяева долгое время шли в зоне Лиги чемпионов, но за последние четыре матча коллектив Фариоли набрал лишь 1 балл, что и призвело к падению на пятое место.
«Ницца» собиралась вернуться на победный путь в этой игре, однако иного мнения были игроки «Монпелье», которые сумели увезти домой три очка.
Лига 1. 25-й тур. 8 марта.
Ницца – Монпелье – 1:2
Голы: Бога (12) – Тодибо (10, автогол), Саванье (42, пенальти)
Видеообзор матча
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидается, что бельгийский голкипер вернется в середине апреля
Главные новости за 7 марта на Sport.ua