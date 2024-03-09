Ницца – Монпелье – 1:2. Фиаско фаворита. Видео голов и обзор матча

Открывал 25-й тур чемпионата Франции матч в Ницце, где местный клуб принимал «Монпелье».

Хозяева долгое время шли в зоне Лиги чемпионов, но за последние четыре матча коллектив Фариоли набрал лишь 1 балл, что и призвело к падению на пятое место.

«Ницца» собиралась вернуться на победный путь в этой игре, однако иного мнения были игроки «Монпелье», которые сумели увезти домой три очка.

Лига 1. 25-й тур. 8 марта.

Ницца – Монпелье – 1:2

Голы: Бога (12) – Тодибо (10, автогол), Саванье (42, пенальти)

Видеообзор матча

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