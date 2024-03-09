Чемпионат Португалии. Порту перед матчем с Арсеналом разгромил аутсайдера
Порту не испытал проблем с Портимоненсе
8 марта в чемпионате Португалии было сыграно два матча 25-го тура.
«Эштрела Амадора» дома победила «Каза Пиа». Виктория позволила хозяевам оторваться от зоны вылета.
Ещё один аутсайдер «Портимоненсе» принимал на своем поле «Порту». Гранд португальского футбола не сильно много энергии потратил, но свои три гола забил. Команда Сержиу Консейсау полетит в Лондон для игры ЛЧ против «Арсенала» в хорошем настроении.
Чемпионат Португалии. 25-й тур. 8 марта
Эштрела Амадора – Каза Пиа – 3:1
Голы: Кикас (57, 75), Андре (90+1) – Сома (86)
Портимоненсе – Порту – 0:3
Голы: Гонсалес (7), Галено (59) Пепе (79)
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