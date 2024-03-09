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Чемпионат Европы
09 марта 2024, 00:50 | Обновлено 09 марта 2024, 01:01
479
0

Юрий ГУРА: «Ребров выбрал самый оптимальный состав сборной»

Бывший тренер «Александрии» оценил перспективы украинцев в плей-офф против Боснии

09 марта 2024, 00:50 | Обновлено 09 марта 2024, 01:01
479
0
Юрий ГУРА: «Ребров выбрал самый оптимальный состав сборной»
ФК Александрия. Юрий Гура

Наставник сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, вызванных для подготовки к полуфинальному матчу плей-офф с Боснией и Герцеговиной и победителем пары Израиль – Исландия.

Мыслями о выборе кандидатов и возможностями ближайшего соперника нашей национальной команды эксклюзивно для Sport.ua поделился экс-игрок и главный тренер «Александрии» Юрий Гура.

– На сегодняшний день Сергей Ребров сформировал самый оптимальный состав, выбирая из всех возможных кандидатов. Жаль только, что несколько ключевых игроков сборной, те же Ярмоленко и Степаненко, не смогут ей помочь в ближайшее время.

– Как вы думаете, смогут ли Степаненко достойно заменить Сергей Сидорчук или Владимир Бражко?

– Скажу так: им придется заменить. Впрочем, как бы то ни было, а Степаненко является ветераном сборной Украины и на его позицию все равно нужно искать свежую кровь. Думаю, Бражко нужно перестраиваться и привыкать к мнению, что ему придется выступать за национальную команду.

Что касается матча с Боснией и Герцеговиной, то мне кажется, что Ребров все же предпочтет игрока с опытом – Сидорчука.

– Насколько серьезным соперником вам видится сборная Боснии и Герцеговины, которую многие считают командой двух игроков – Миралема Пьянича и Эдина Джеко?

– Боснийцы являются представителями бывшей Югославии, которая всегда славилась своими футбольными талантами. Почти все боснийские футболисты играют на достаточно высоком уровне, так что об их недооценке даже не может быть и речи. Сборная Боснии и Герцеговины – сбалансированная команда. Сборная имеет сильные стороны – агрессивная игра в атаке и надежные действия в обороне.

Я уверен, что легкой прогулки в Зенице не будет. К игре с этим соперником нашим ребятам нужно подойти с холодной головой и горячим сердцем. А что касается Пьянича и Джеко, то думаю, что их лучшие времена уже позади. Этим футболистам на пару 70 лет, как бы то ни было, а возраст берет свое. Не все в игре боснийцев зависит только от них.

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Юрий Гура инсайд
Источник Sport.ua
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