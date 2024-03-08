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Чемпионат Европы
08 марта 2024, 22:35 | Обновлено 08 марта 2024, 22:40
2328
1

Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины

Естественно, Сергей отметил отсутствие Андрея Ярмоленко

08 марта 2024, 22:35 | Обновлено 08 марта 2024, 22:40
2328
1
Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

8 марта главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой объявил заявку «сине-желтых» на мартовские матчи плей-офф Евро-2024.

В список вызванных футболистов не попал игрок киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, который восстанавливается от травмы.

Ребров прокомментировал отсутствие Ярмоленко в заявке:

– Андрей Ярмоленко не успел восстановиться после травмы. Говорили ли вы с ним и о чем?

– О футболе. Я со всеми разговариваю. Жаль, что Андрей не восстановился, он очень хотел помочь сборной и «Динамо». Я желаю ему скорейшего восстановления, он нам нужен. К сожалению, сейчас он еще не в том состоянии. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Сергей.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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Harun Bakircioğlu
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