Ребров признался, какого игрока будет не хватать сборной Украины

8 марта главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой объявил заявку «сине-желтых» на мартовские матчи плей-офф Евро-2024.

В список вызванных футболистов не попал игрок киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, который восстанавливается от травмы.

Ребров прокомментировал отсутствие Ярмоленко в заявке:

– Андрей Ярмоленко не успел восстановиться после травмы. Говорили ли вы с ним и о чем?



– О футболе. Я со всеми разговариваю. Жаль, что Андрей не восстановился, он очень хотел помочь сборной и «Динамо». Я желаю ему скорейшего восстановления, он нам нужен. К сожалению, сейчас он еще не в том состоянии. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Сергей.