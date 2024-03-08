Траоре оформил оригинальный дубль, забив и в свои, и в чужие

В матче с «Колосом» (3:2) буркинийский форвард «Шахтера» Лассина Траоре оформил оригинальный дубль, вначале поразив ворота ковалевцев, а затем дончан.

Он стал 9-м игроком в истории чемпионатов Украины, а среди легионеров – вторым после хорвата Ивицы Жунича, забившим в ходе одного матча и чужим, и своим.

Между тем Траоре, который совершил «самострел» на 90+5-й минуте, стал автором одного из самых поздних автоголов в УПЛ, повторив антирекорд 11-летней давности чеха Ондржея Мазуха из «Днепра».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие в свои и чужие ворота в одном матче

Дата Игрок Клуб Соперник Минуты Счет в свои в чужие 18.05.1992 Николай ЗУЕНКО Заря Нефтяник (г) 10' 51' 2:2 15.06.1994 Сергей ОНОПКО Шахтер Торпедо (г) 76' 87' 3:3 12.07.2003 Юрий БЕНЬО Карпаты Кривбасс (д) 44' 71' 4:1 22.05.2004 Павел КУТАС Оболонь Металлург З (г) 58' 42' 2:3 20.03.2010 Сергей НАЗАРЕНКО Днепр Черноморец (д) 74' 64' 3:1 13.08.2011 Игорь ПЛАСТУН Оболонь Металлист (д) 77' 10' 3:3 08.03.2015 Ивица ЖУНИЧ Волынь Черноморец (д) 36' 77' 1:1 18.04.2015 Вячеслав ЧЕЧЕР Металлург Д Ильичевец (г) 64' 40' 1:1 08.03.2024 Лассина ТРАОРЕ Шахтер Колос (д) 90+5' 65' 3:2

Самые поздние автоголы в чемпионатах Украины