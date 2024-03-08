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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 22:11 | Обновлено 08 марта 2024, 22:17
231
0

Траоре оформил оригинальный дубль, забив и в свои, и в чужие

Буркиниец повторил антирекорд Ондржея Мазуха

08 марта 2024, 22:11 | Обновлено 08 марта 2024, 22:17
231
0
Траоре оформил оригинальный дубль, забив и в свои, и в чужие
ФК Шахтер. Лассина Траоре

В матче с «Колосом» (3:2) буркинийский форвард «Шахтера» Лассина Траоре оформил оригинальный дубль, вначале поразив ворота ковалевцев, а затем дончан.

Он стал 9-м игроком в истории чемпионатов Украины, а среди легионеров – вторым после хорвата Ивицы Жунича, забившим в ходе одного матча и чужим, и своим.

Между тем Траоре, который совершил «самострел» на 90+5-й минуте, стал автором одного из самых поздних автоголов в УПЛ, повторив антирекорд 11-летней давности чеха Ондржея Мазуха из «Днепра».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие в свои и чужие ворота в одном матче

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минуты

Счет

в свои

в чужие

18.05.1992

Николай ЗУЕНКО

Заря

Нефтяник (г)

10'

51'

2:2

15.06.1994

Сергей ОНОПКО

Шахтер

Торпедо (г)

76'

87'

3:3

12.07.2003

Юрий БЕНЬО

Карпаты

Кривбасс (д)

44'

71'

4:1

22.05.2004

Павел КУТАС

Оболонь

Металлург З (г)

58'

42'

2:3

20.03.2010

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр

Черноморец (д)

74'

64'

3:1

13.08.2011

Игорь ПЛАСТУН

Оболонь

Металлист (д)

77'

10'

3:3

08.03.2015

Ивица ЖУНИЧ

Волынь

Черноморец (д)

36'

77'

1:1

18.04.2015

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д

Ильичевец (г)

64'

40'

1:1

08.03.2024

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Колос (д)

90+5'

65'

3:2

Самые поздние автоголы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

27.10.2013

Ондржей МАЗУХ

Днепр

Ворскла (д)

90+5’

2:2

08.03.2024

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Колос (д)

90+5’

3:2

21.05.2011

Роман ГОДОВАНЫЙ

Волынь

Металлург Д (д)

90+4’

1:3

15.10.2016

Евгений ХАЧЕРИДИ

Динамо

Черноморец (г)

90+4’

1:1

10.12.2017

Богдан БУТКО

Шахтер

Заря (г)

90+4’

1:2

05.08.2011

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д

Заря (г)

90+3’

0:1

22.11.2009

Игорь ЧУЧМАН

Ильичевец

Днепр (д)

90+2’

0:3

01.11.2009

Павел ПАШАЕВ

Днепр

Таврия (г)

90+1’

1:2

24.11.2012

Никола ИГНЯТИЕВИЧ

Заря

Металлург Д (д)

90+1’

1:2

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Источник Sport.ua
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