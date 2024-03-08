Траоре оформил оригинальный дубль, забив и в свои, и в чужие
Буркиниец повторил антирекорд Ондржея Мазуха
В матче с «Колосом» (3:2) буркинийский форвард «Шахтера» Лассина Траоре оформил оригинальный дубль, вначале поразив ворота ковалевцев, а затем дончан.
Он стал 9-м игроком в истории чемпионатов Украины, а среди легионеров – вторым после хорвата Ивицы Жунича, забившим в ходе одного матча и чужим, и своим.
Между тем Траоре, который совершил «самострел» на 90+5-й минуте, стал автором одного из самых поздних автоголов в УПЛ, повторив антирекорд 11-летней давности чеха Ондржея Мазуха из «Днепра».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забивавшие в свои и чужие ворота в одном матче
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты
|
|
Счет
|
|
|
|
|
в свои
|
в чужие
|
|
18.05.1992
|
Николай ЗУЕНКО
|
Заря
|
Нефтяник (г)
|
10'
|
51'
|
2:2
|
15.06.1994
|
Сергей ОНОПКО
|
Шахтер
|
Торпедо (г)
|
76'
|
87'
|
3:3
|
12.07.2003
|
Юрий БЕНЬО
|
Карпаты
|
Кривбасс (д)
|
44'
|
71'
|
4:1
|
22.05.2004
|
Павел КУТАС
|
Оболонь
|
Металлург З (г)
|
58'
|
42'
|
2:3
|
20.03.2010
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр
|
Черноморец (д)
|
74'
|
64'
|
3:1
|
13.08.2011
|
Игорь ПЛАСТУН
|
Оболонь
|
Металлист (д)
|
77'
|
10'
|
3:3
|
08.03.2015
|
Ивица ЖУНИЧ
|
Волынь
|
Черноморец (д)
|
36'
|
77'
|
1:1
|
18.04.2015
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д
|
Ильичевец (г)
|
64'
|
40'
|
1:1
|
08.03.2024
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Колос (д)
|
90+5'
|
65'
|
3:2
Самые поздние автоголы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
27.10.2013
|
Ондржей МАЗУХ
|
Днепр
|
Ворскла (д)
|
90+5’
|
2:2
|
08.03.2024
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Колос (д)
|
90+5’
|
3:2
|
21.05.2011
|
Роман ГОДОВАНЫЙ
|
Волынь
|
Металлург Д (д)
|
90+4’
|
1:3
|
15.10.2016
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
Динамо
|
Черноморец (г)
|
90+4’
|
1:1
|
10.12.2017
|
Богдан БУТКО
|
Шахтер
|
Заря (г)
|
90+4’
|
1:2
|
05.08.2011
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д
|
Заря (г)
|
90+3’
|
0:1
|
22.11.2009
|
Игорь ЧУЧМАН
|
Ильичевец
|
Днепр (д)
|
90+2’
|
0:3
|
01.11.2009
|
Павел ПАШАЕВ
|
Днепр
|
Таврия (г)
|
90+1’
|
1:2
|
24.11.2012
|
Никола ИГНЯТИЕВИЧ
|
Заря
|
Металлург Д (д)
|
90+1’
|
1:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 7 марта на Sport.ua
Очередной этап Кубка мира стартует сегодня