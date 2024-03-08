Сарапий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в УПЛ

Эдуард Сарапий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в истории чемпионатов Украины. В матче с «Рухом» (0:1) защитник «Днепра-1» совершил «самострел», принесший три очка желто-черным, уже на 5-й минуте встречи.

Еще быстрее забивали решающие мячи в свои ворота только Александр Мизюк из «Металлиста» и полтавчанин Григорий Ярмаш.

К слову, Сарапий ко всему прочему стал автором юбилея – 350-го гола сезона-2023/24.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины