Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сарапий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 21:44 | Обновлено 08 марта 2024, 21:56
115
0

Сарапий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в УПЛ

Защитник днепрян совершил «самострел», решивший судьбу матча с «Рухом», на 5-й минуте

08 марта 2024, 21:44 | Обновлено 08 марта 2024, 21:56
115
0
Сарапий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в УПЛ
СК Днепр-1

Эдуард Сарапий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в истории чемпионатов Украины. В матче с «Рухом» (0:1) защитник «Днепра-1» совершил «самострел», принесший три очка желто-черным, уже на 5-й минуте встречи.

Еще быстрее забивали решающие мячи в свои ворота только Александр Мизюк из «Металлиста» и полтавчанин Григорий Ярмаш.

К слову, Сарапий ко всему прочему стал автором юбилея – 350-го гола сезона-2023/24.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

14.05.2023

Александр МИЗЮК

Металлист

Заря (д)

1'

0:5

09.09.2006

Григорий ЯРМАШ

Ворскла

Шахтер (д)

3'

0:1

10.12.2011

Александр МАТВЕЕВ

Ворскла

Арсенал (г)

5'

0:2

04.10.2015

Алексей САВЧЕНКО

Говерла

Карпаты (д)

5

0:2

08.03.2024

Эдуард САРАПИЙ

Днепр-1

Рух (д)

5'

0:1

18.10.2022

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Кривбасс

Александрия (г)

7'

0:2

20.11.2022

Роман ДЕБЕЛКО

Кривбасс

Металлист 1925 (д)

8'

0:2

08.05.2023

Денис БАЛАН

Верес

Колос (д)

8'

0:1

22.04.2011

Евгений ПЕСКОВ

Ворскла

Металлург З (г)

9’

0:2

12.03.2006

Анис БУСАИДИ

Металлург Д

Черноморец (г)

10’

0:1

По теме:
Траоре оформил оригинальный дубль, забив и в свои, и в чужие
Защитник Руха: «Обыграли Днепр-1, но у нас нет задачи выйти в еврокубки»
Днепр-1 – Рух – 0:1. Фиаско лидера в 4-часовой игре с автоголом. Видеообзор
цифры и факты Эдуард Сарапий Днепр-1
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу
Биатлон | 08 марта 2024, 07:27 0
С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу
С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу

Очередной этап Кубка мира стартует сегодня

Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08 марта 2024, 16:20 17
Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После победы над «Кривбассом» горняки снова сыграют на «Арене-Львов»

Джима и Дмитренко – в составе Украины на спринт в Солджер Холлоу
Биатлон | 08.03.2024, 08:09
Джима и Дмитренко – в составе Украины на спринт в Солджер Холлоу
Джима и Дмитренко – в составе Украины на спринт в Солджер Холлоу
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08.03.2024, 21:11
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
Бокс | 08.03.2024, 18:11
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 222
Футбол
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 12
Футбол
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
07.03.2024, 19:20
Бокс
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11 1
Футбол
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 9
Футбол
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
07.03.2024, 07:32 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем