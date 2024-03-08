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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 21:49 | Обновлено 08 марта 2024, 21:52
540
2

Защитник Руха: «Обыграли Днепр-1, но у нас нет задачи выйти в еврокубки»

Богдан Слюбик оценил победу над одним из лидеров и задачи команды

08 марта 2024, 21:49 | Обновлено 08 марта 2024, 21:52
540
2
Защитник Руха: «Обыграли Днепр-1, но у нас нет задачи выйти в еврокубки»
ФК Рух. Богдан Слюбик

Защитник «Руха» Богдан Слюбик в комментарии Sport.ua оценил победу 1:0 в матче чемпионата Украины с «Днепром-1», а также рассказал, что перед командой не стоит задача выйти в еврокубки, хотя львовяне идут в топ-5.

– Мы очень серьезно готовились к этому противостоянию. Много раз просматривали эпизоды из поединка первого круга, где днепряне запомнились умением реализовывать голевые моменты. Поэтому задача сегодня была четкая: высоко прессинговать, усложнять хозяевам контроль мяча, а на подступах к своей штрафной действовать компактно и не позволять днепрянам пробивать издалека. В общем, с этим планом на игру справились, хотя справедливости ради следует сказать, что в Днепре где-то удача была на нашей стороне. Но ведь не зря говорят, что ее надо заслужить.

– Что ты имеешь в виду?
– В первую очередь, тот игровой эпизод, который привел к автоголу игрока хозяев. Быстро пропущенный мяч негативно повлиял на днепрян, сумевших наладить командные действия только во втором тайме. Еще в нескольких моментах выручил наш голкипер Дмитрий Ледвий, а однажды я оказался в нужном месте и отразил мяч, летевший в пустые ворота. С другой стороны, и мы не отсиживались в обороне, не реализовав 2-3 голевых момента.

– Сегодня с поля ушел без своего гола бомбардир днепрян Александр Филиппов. Как вам это удалось?
– Мы были готовы к его маневрам в штрафной и плотно опекали его, когда он оказывался в наших с Романом Дидыком зонах.
Для нас сегодняшняя победа ценна тем, что днепряне очень неудобны соперники для «Руха». Но, как видите, если хорошо изучить визави, продемонстрировать свои лучшие качества, то и его можно побеждать.

– На старте весенней части чемпионата «Рух» набрал уже семь очков в трех матчах с командами из верхней части турнирной таблицы и вплотную приблизился к еврокубковой зоне.
– «Рух» в каждом поединке играет на победу. В большинстве случаев достигаем желаемого. И хотя перед нами не поставлена задача завоевать право представлять Украину на международной арене, мы прилагаем усилия, чтобы конкуренты капитулировали. Что из этого получится – увидим на финише.

– Приходилось ли тебе раньше играть в таких условиях, когда матч прерывался несколько раз из-за воздушной тревоги?
– Такие реалии, и к этим довольно длительным паузам нужно подстраиваться. Спасибо ВСУ, что имеем возможность при военном положении заниматься любимым делом. Хотя, если откровенно, очень трудно играть в таком необычном ритме.

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Богдан Слюбик Рух Львов Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 - Рух инсайд интервью
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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ash
Нащо ви перекручуєте? Він зовсім не те сказав, про що ви написали в заголовку.
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