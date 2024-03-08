Президент Лехии прокомментировал скандальный трансфер игрока Шахтера

Президент польского футбольного клуба «Лехия» Паоло Уфнер прокомментировал трансфер 21-летнего украинского форварда Богдана Вьюнника из донецкого «Шахтера»:

«Сначала мы были заинтересованы в аренде Богдана, затем узнали о его конфликте с предыдущим клубом.

В конце концов, игрок стал свободным агентом и изъявил желание присоединиться к «Лехии».

Богдан имеет отличную скорость, может сыграть на любой позиции в атаке, знает, как забивать голы. У тренера будет еще одна опция, что всегда хорошо», — сказал Уфнер.

Вьюнник подписал контракт с польским клубом на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Однако «Шахтер» обратится с иском против Вьюнника и «Лехии», поскольку горняки не согласны с односторонним расторжением контракта.