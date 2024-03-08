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Польша
08 марта 2024, 22:01 |
2138
2

Президент Лехии прокомментировал скандальный трансфер игрока Шахтера

Паоло Уфнер – про переход Богдана Вьюнника из донецкого «Шахтера»

08 марта 2024, 22:01 |
2138
2
Президент Лехии прокомментировал скандальный трансфер игрока Шахтера
ФК Лехия. Паоло Уфнер

Президент польского футбольного клуба «Лехия» Паоло Уфнер прокомментировал трансфер 21-летнего украинского форварда Богдана Вьюнника из донецкого «Шахтера»:

«Сначала мы были заинтересованы в аренде Богдана, затем узнали о его конфликте с предыдущим клубом.

В конце концов, игрок стал свободным агентом и изъявил желание присоединиться к «Лехии».

Богдан имеет отличную скорость, может сыграть на любой позиции в атаке, знает, как забивать голы. У тренера будет еще одна опция, что всегда хорошо», — сказал Уфнер.

Вьюнник подписал контракт с польским клубом на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Однако «Шахтер» обратится с иском против Вьюнника и «Лехии», поскольку горняки не согласны с односторонним расторжением контракта.

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Лехия Гданьск Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
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Комментарии 2
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CheMP
и лыбится,главное,как тот доктор Ливси,будто ничего и не произошло 
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+3
Gargantua
если он получил статус свободного агента, значит ему выдали в Украине трансферный сертификат. 
а вообще они не плохо поживились. Вьюнык и Хлань очень перспективные игроки, если будут работать с хорошим тренером.
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+2
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