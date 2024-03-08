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  4. ПСЖ решил отомстить? Парижане хотят переманить суперзвезду Реала
Испания
08 марта 2024, 23:38 | Обновлено 09 марта 2024, 00:09
1146
0

ПСЖ решил отомстить? Парижане хотят переманить суперзвезду Реала

Французский клуб нацелился на Винисиуса Жуниора

08 марта 2024, 23:38 | Обновлено 09 марта 2024, 00:09
1146
0
ПСЖ решил отомстить? Парижане хотят переманить суперзвезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».

По информации Fichajes, замену Мбаппе парижане нашли именно в «Реале». «ПСЖ» приложит силы, чтобы подписать бразильского вингера Винисиуса Жуниора.

Отмечается, что переманить игрока в Париж будет не просто, но большое предложение «ПСЖ» может заставить президента «Реала» Флорентино Переса согласиться на трансфер.

В этом сезоне Винисиус Жуниор отыграл за «сливочных» 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

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Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 ПСЖ Реал Мадрид
Источник Fichajes.net
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