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  4. Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Испания
08 марта 2024, 23:29 |
1508
6

Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?

Ожидается, что бельгийский голкипер вернется в середине апреля

08 марта 2024, 23:29 |
1508
6
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

31-летний звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне.

По информации Defensa Central, украинский вратарь Андрей Лунин, занявший место стартового голкипера на момент отсутствия Куртуа, обратился на последней тренировке к бельгийцу и сообщил, что рад его возвращению в строй.

Отмечается, что Лунин вернется на скамью для запасных, когда Тибо полностью восстановится от травмы и будет готов играть.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что Куртуа может вернуться на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник DefensaCentral
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
Да, это действительно важно. Нужно было обратиться к Куртуа на тренировке и сказать конкуренту.
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+2
trentreznor11
У цій типу "новині" прекрасно все, не можу пройти повз) 
Перше - заголовок у звичній останнім часом дебільнуватій манері з запитанням (ці дурні питання абсолютно зайві в 99% випадків і ще з 1990-х вважалися моветоном для заголовків). 
Друге - сама "новина". Це ідеальний приклад недоновини, тобто новини в тексті немає зовсім. Підійшов і щось сказав (нескандальне) - це не новина, це тупе лайно, лайнище. Он Boodya знизу навів кілька непоганих прикладів, з яких сайт міг би цілком зліпити щось "сенсаційне". 
Третє - слабка українська, що дуже симптоматично для укр. версії сайту. "Лунін обійняв місце..." Обійняти можна лише пана редактора і розридатися у нього на плечі від його недолугості... Місце, як правило, посідають у спортивному сенсі (посів перше місце) або займають фізично (він зайняв моє місце на дивані). А ще обіймають посаду, але ніяк не місце. 
Словом, це прекрасна ілюстрація днищенського дна, до якого стрімко летить сайт)
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+1
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Falko
До всього феєрверку мені ще цікаво, звідки Defensa Central знає, що хто кому говорить на тренуванні Реала? Вони гравцям мікрофони в труси засовують?
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0
Boodya
"Лунін прокинувся зранку, що сказав Андрій дружині?"
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0
Boodya
"Лунін прийшов на тренування, що сказав Андрій одноклубникам?" 
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0
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