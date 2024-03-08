Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Ожидается, что бельгийский голкипер вернется в середине апреля
31-летний звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне.
По информации Defensa Central, украинский вратарь Андрей Лунин, занявший место стартового голкипера на момент отсутствия Куртуа, обратился на последней тренировке к бельгийцу и сообщил, что рад его возвращению в строй.
Отмечается, что Лунин вернется на скамью для запасных, когда Тибо полностью восстановится от травмы и будет готов играть.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что Куртуа может вернуться на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Перше - заголовок у звичній останнім часом дебільнуватій манері з запитанням (ці дурні питання абсолютно зайві в 99% випадків і ще з 1990-х вважалися моветоном для заголовків).
Друге - сама "новина". Це ідеальний приклад недоновини, тобто новини в тексті немає зовсім. Підійшов і щось сказав (нескандальне) - це не новина, це тупе лайно, лайнище. Он Boodya знизу навів кілька непоганих прикладів, з яких сайт міг би цілком зліпити щось "сенсаційне".
Третє - слабка українська, що дуже симптоматично для укр. версії сайту. "Лунін обійняв місце..." Обійняти можна лише пана редактора і розридатися у нього на плечі від його недолугості... Місце, як правило, посідають у спортивному сенсі (посів перше місце) або займають фізично (він зайняв моє місце на дивані). А ще обіймають посаду, але ніяк не місце.
Словом, це прекрасна ілюстрація днищенського дна, до якого стрімко летить сайт)