Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?

31-летний звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне.

По информации Defensa Central, украинский вратарь Андрей Лунин, занявший место стартового голкипера на момент отсутствия Куртуа, обратился на последней тренировке к бельгийцу и сообщил, что рад его возвращению в строй.

Отмечается, что Лунин вернется на скамью для запасных, когда Тибо полностью восстановится от травмы и будет готов играть.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что Куртуа может вернуться на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.