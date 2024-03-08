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  4. Юрий КЛИМЧУК: «Сложно играть, когда столько воздушных тревог»
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 19:23 | Обновлено 08 марта 2024, 19:24
148
1

Юрий КЛИМЧУК: «Сложно играть, когда столько воздушных тревог»

Нападающий «Руха» прокомментировал победу над «Днепром-1»

08 марта 2024, 19:23 | Обновлено 08 марта 2024, 19:24
148
1
Юрий КЛИМЧУК: «Сложно играть, когда столько воздушных тревог»
ФК Рух

Нападающий львовского «Руха» Юрий Климчук прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ:

«У нас есть ощущение команды и мы играем друг за друга. Как неоднократно говорили Виталий Пономарев, я и другие игроки наша задача – побеждать в каждом матче и неважно с кем мы играем.

Перед игрой команда получила установку с первых минут давить на соперника, не создавать свободные зоны для днепрян, а прессинговать их. Думаю, ранний гол стал закономерным итогом наших действий на поле.

Сложно играть, когда есть столько воздушных тревог. После каждого раза нужно заново разминаться, мышцы становятся холодными, поэтому это необходимо, чтобы качественно стартовать и не получить повреждения. Мы справились с этими вызовами и заслуженно победили.

Мы готовились к поединку с «Днепром-1» и изучили все слабые и сильные стороны нашего соперника. Сегодня мы выполнили все тренерские установки, качественно сыграли и победили».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Днепр-1 - Рух Юрий Климчук
Источник ФК Рух Львов
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s_vaskevich
Дніпру 1 пора переїдати до Житомира, що б проводити свої ігри.
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