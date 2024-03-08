Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Надеюсь, что у Металлиста 1925 все будет хорошо»
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 19:05 | Обновлено 08 марта 2024, 19:12
429
0

Виктор СКРИПНИК: «Надеюсь, что у Металлиста 1925 все будет хорошо»

Наставник харьковской команды – о поединке с ЛНЗ

08 марта 2024, 19:05 | Обновлено 08 марта 2024, 19:12
429
0
Виктор СКРИПНИК: «Надеюсь, что у Металлиста 1925 все будет хорошо»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал ничью 1:1 в матче против ЛНЗ в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Когда ты проигрываешь, а в итоге не проиграл - остаются положительные эмоции. Когда ты впереди, но теряешь победу, идешь в раздевалку грустный. Мы очень хотели и надеялись на положительный результат, мы впервые сегодня сыграли «ромбом». Первые полчаса игры мне понравились, но в целом еще не все получается. Мы отталкиваемся от соперника и выбираем тактику на игру, сегодня решили сыграть именно «ромбом» и как для первого раза, очень неплохо выглядели. Не были командой, которая подальше выбивает мяч, играли в футбол, но и соперник пытался делать то же самое. Очень трудно играть против соперника, который уверен в себе и с определенным запасом в турнирной таблице. Они играют свободно и нет той «головной боли», как у нас. Поздравил ребят, что прервали серию из поражений. К сожалению, мы не победили, но еще впереди матчи и надеюсь, что у нас все будет хорошо.

– Олег Дулуб сказал, что они проиграли первый тайм, именно в плане мотивации, а вы, получается, второй?

– Мы не проиграли. Относительно мотивации. Мы работаем, но трудно за месяц или два сразу все перевернуть вверх дном. Команде нужно привыкнуть к тренировочному процессу, тем упражнениям, которые мы им предлагаем и нашим требованиям. Так же было в «Ворскле», где понадобилось время, чтобы все произошло. И сейчас они на том месте, на которое заслуживают. Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет и у меня с «Металлистом 1925». Желание у ребят есть, глаза горят. Ждем следующую игру.

– Что вы сказали команде после игры?

– Сказал, что они молодцы. Не опустили руки после пропущенного гола, хотели и пошли вперед. Но этого нам не хватило для победы. Надо иметь запас прочности, а у нас, забиваем «Динамо» и испугались, начали играть от защиты. Хотя мы от них требовали другого, хотя это «Динамо», но играть можно со всеми и всех побеждать. Однако я понимаю, на все нужно время, а у нас его нет. Через два месяца будем считать, где мы будем. Но когда у игроков глаза горят, надеюсь, что все будет хорошо.

– Вы сказали, что сегодня сыграли «ромбом». Вы готовится к каждому сопернику индивидуально? Будут ли на следующую игру эксперименты?

– Будем смотреть соперника. Мы играем с «Рухом», там мощная команда, они играют по разным схемам, но я стараюсь всегда иметь козыри в рукаве. Будем их разбирать.

– Можно вопрос о Черваке, из-за травмы Курило он вернулся на свою родную позицию и сыграл очень хорошо. Будете ли его еще пробовать в опорной зоне?

– На счет Игоря Курило, он выбыл до конца сезона, его ожидает операция на колене. Поэтому да, Вадим Червак один из основных кандидатов на эту позицию, которая является для него родной. У нас есть Владлен Юрченко, который может сыграть на нескольких позициях, сегодня закрывал «шестерку» и другие игроки, которые могут там сыграть. Что касается Червака, я его вижу в защите.

По теме:
Шахтер – Колос – 3:2. Дубль Кевина, курьезный автогол Траоре. Видео голов
Днепр-1 – Рух – 0:1. Фиаско лидера в 4-часовой игре с автоголом. Видеообзор
Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом
Виктор Скрипник пресс-конференция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - ЛНЗ ЛНЗ Черкассы
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу
Биатлон | 08 марта 2024, 07:27 0
С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу
С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу

Очередной этап Кубка мира стартует сегодня

Резервы иссякли. Днепр-1 минимально уступил Руху
Футбол | 08 марта 2024, 17:16 15
Резервы иссякли. Днепр-1 минимально уступил Руху
Резервы иссякли. Днепр-1 минимально уступил Руху

Матч с тремя тревогами продолжительностью более четырех часов завершился поражением лидера УПЛ

Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Футбол | 07.03.2024, 21:37
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Скандальному экс-игроку Динамо грозит 15 месяцев тюрьмы. Известна причина
Футбол | 08.03.2024, 19:46
Скандальному экс-игроку Динамо грозит 15 месяцев тюрьмы. Известна причина
Скандальному экс-игроку Динамо грозит 15 месяцев тюрьмы. Известна причина
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Футбол | 08.03.2024, 12:08
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
08.03.2024, 08:23 1
Бокс
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 11
Футбол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
07.03.2024, 00:29 2
Футбол
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 221
Футбол
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11 1
Футбол
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
07.03.2024, 10:01 10
Теннис
Экс-вторая ракетка мира снялась с престижного турнира в Индиан-Уэллс
Экс-вторая ракетка мира снялась с престижного турнира в Индиан-Уэллс
06.03.2024, 22:41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем