Виктор СКРИПНИК: «Надеюсь, что у Металлиста 1925 все будет хорошо»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал ничью 1:1 в матче против ЛНЗ в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Когда ты проигрываешь, а в итоге не проиграл - остаются положительные эмоции. Когда ты впереди, но теряешь победу, идешь в раздевалку грустный. Мы очень хотели и надеялись на положительный результат, мы впервые сегодня сыграли «ромбом». Первые полчаса игры мне понравились, но в целом еще не все получается. Мы отталкиваемся от соперника и выбираем тактику на игру, сегодня решили сыграть именно «ромбом» и как для первого раза, очень неплохо выглядели. Не были командой, которая подальше выбивает мяч, играли в футбол, но и соперник пытался делать то же самое. Очень трудно играть против соперника, который уверен в себе и с определенным запасом в турнирной таблице. Они играют свободно и нет той «головной боли», как у нас. Поздравил ребят, что прервали серию из поражений. К сожалению, мы не победили, но еще впереди матчи и надеюсь, что у нас все будет хорошо.

– Олег Дулуб сказал, что они проиграли первый тайм, именно в плане мотивации, а вы, получается, второй?

– Мы не проиграли. Относительно мотивации. Мы работаем, но трудно за месяц или два сразу все перевернуть вверх дном. Команде нужно привыкнуть к тренировочному процессу, тем упражнениям, которые мы им предлагаем и нашим требованиям. Так же было в «Ворскле», где понадобилось время, чтобы все произошло. И сейчас они на том месте, на которое заслуживают. Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет и у меня с «Металлистом 1925». Желание у ребят есть, глаза горят. Ждем следующую игру.

– Что вы сказали команде после игры?

– Сказал, что они молодцы. Не опустили руки после пропущенного гола, хотели и пошли вперед. Но этого нам не хватило для победы. Надо иметь запас прочности, а у нас, забиваем «Динамо» и испугались, начали играть от защиты. Хотя мы от них требовали другого, хотя это «Динамо», но играть можно со всеми и всех побеждать. Однако я понимаю, на все нужно время, а у нас его нет. Через два месяца будем считать, где мы будем. Но когда у игроков глаза горят, надеюсь, что все будет хорошо.

– Вы сказали, что сегодня сыграли «ромбом». Вы готовится к каждому сопернику индивидуально? Будут ли на следующую игру эксперименты?

– Будем смотреть соперника. Мы играем с «Рухом», там мощная команда, они играют по разным схемам, но я стараюсь всегда иметь козыри в рукаве. Будем их разбирать.

– Можно вопрос о Черваке, из-за травмы Курило он вернулся на свою родную позицию и сыграл очень хорошо. Будете ли его еще пробовать в опорной зоне?

– На счет Игоря Курило, он выбыл до конца сезона, его ожидает операция на колене. Поэтому да, Вадим Червак один из основных кандидатов на эту позицию, которая является для него родной. У нас есть Владлен Юрченко, который может сыграть на нескольких позициях, сегодня закрывал «шестерку» и другие игроки, которые могут там сыграть. Что касается Червака, я его вижу в защите.