Дмитрий ЛЕДВИЙ: «Воздушные тревоги внесли свои коррективы»

Вратарь львовского «Руха» Дмитрий Ледвий прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ:

«Очень хорошая игра против текущего лидера УПЛ – «Днепр-1» сильный соперник. Воздушные тревоги внесли свои коррективы в этот поединок, но нам удалось дотерпеть и получить положительный результат. Если честно, то довольно трудно, когда матч трижды прерывается, прежде всего трудно в ментальном плане настроиться на игру.

«Рух» хорошо провел этот матч и заслуженно победил. Эти три очка получила команда, а не я один, поэтому не хотел бы говорить о своей игре. Все мы довольны победой, ведь в первом круге уступили «Днепру-1» из-за собственных ошибок. Сегодня мы их исправили и взяли реванш. Важно было качественно действовать на поле, ведь днепрянам не нужно много моментов чтобы забить. Но «Рух» качественно сыграл и сумел одержать победу».