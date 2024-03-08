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  4. Дмитрий ЛЕДВИЙ: «Воздушные тревоги внесли свои коррективы»
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 18:53 |
249
0

Дмитрий ЛЕДВИЙ: «Воздушные тревоги внесли свои коррективы»

Вратарь «Руха» прокомментировал победу над «Днепром-1»

08 марта 2024, 18:53 |
249
0
Дмитрий ЛЕДВИЙ: «Воздушные тревоги внесли свои коррективы»
ФК Рух. Дмитрий Ледвий

Вратарь львовского «Руха» Дмитрий Ледвий прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ:

«Очень хорошая игра против текущего лидера УПЛ – «Днепр-1» сильный соперник. Воздушные тревоги внесли свои коррективы в этот поединок, но нам удалось дотерпеть и получить положительный результат. Если честно, то довольно трудно, когда матч трижды прерывается, прежде всего трудно в ментальном плане настроиться на игру.

«Рух» хорошо провел этот матч и заслуженно победил. Эти три очка получила команда, а не я один, поэтому не хотел бы говорить о своей игре. Все мы довольны победой, ведь в первом круге уступили «Днепру-1» из-за собственных ошибок. Сегодня мы их исправили и взяли реванш. Важно было качественно действовать на поле, ведь днепрянам не нужно много моментов чтобы забить. Но «Рух» качественно сыграл и сумел одержать победу».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Днепр-1 - Рух
Источник ФК Рух Львов
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