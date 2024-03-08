Александр ПИХАЛЕНОК: «К тревогам привыкнуть невозможно»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал поражение от львовского «Руха» (0:1) в матче 20-го тура УПЛ.

– Почему, на ваш взгляд, первый и второй тайм сильно отличались друг от друга?

– Не могу сказать, что они прямо так сильно отличались. У нас были моменты и в первом, и во втором тайме, но мяч сегодня не залетал в ворота. У меня был очень хороший момент, но я его не реализовал. Так сложилась игра, что мы пропустили и не забили.

– Насколько проблемно было постоянно выходить на поле после сирен? Или уже понемногу к этому привыкаете, ведь в Днепре они достаточно часто?

– Да нет, к этому привыкнуть невозможно. Во время тревоги длится пауза минимум минут 20-30, после чего мы остываем, и ты снова идешь на разминку. Получается, что мы дома играем по четыре-пять часов один матч и к этому привыкнуть невозможно.

– Во втором тайме был период, когда чувствовалось, что вот гол вроде должен быть, но в итоге не случилось.

– Это футбол, такое случается. Да, где-то вот-вот должны были забить, однако то из пустых ворот мяч выбьют, или еще что-то. Это все составляющая футбола. Такое бывает, но к сожалению сегодня проиграли.

– Александр, вы единственный из «Днепра-1», кого вызвали в национальную сборную. Что для вас лично это значит?

– Для меня это честь и гордость представлять нашу Украину на евроарене. Буду стараться на все сто процентов использовать свой шанс. Надо проходить дальше и выходить на Евро.

Из-за поражения «Днепр-1» рискует потерять первую строчку в УПЛ по итогам тура, ведь «Шахтер» в случае победы над «Колосом» будет иметь 40 очков – в активе днепрян только 38.