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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 18:30 | Обновлено 08 марта 2024, 18:32
472
0

Максимов назвал причины поражения Днепра от Руха на своем поле

Наставник днепрян – о поединке с гостями из Львова

08 марта 2024, 18:30 | Обновлено 08 марта 2024, 18:32
472
0
Максимов назвал причины поражения Днепра от Руха на своем поле
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов поделился впечатлениями от матча против «Руха» (0:1) в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Насколько тревоги сегодня мешали играть вашей команде, учитывая то, что темп наносил именно «Днепр-1», ведь команде нужно было отыгрываться?

– Это уже второй такой матч, когда нам приходится играть по три-четыре тайма или периода. С «Минаем» тоже так было, когда только вышли, разогрелись, а надо снова идти в раздевалку. Но это такой сейчас футбол. У нас идет война и мы под это можем только подстраиваться.

– Почему команда так неуверенно начала игру?

– Было стандартное положение, пропустили гол, как говорится, забили сами себе, а потом уже надо было отыгрываться. Где-то спешили, хотя и контролировали игру, но мяч не лез в ворота соперника.

– Что сказали ребятам в перерыве, ведь первый и второй тайм получились совершенно разными?

– У нас не один перерыв был, а четыре тайма сыграли. Надо было дальше продолжать играть, контролировали игру, а не грузили вперед. Команде надо было вести свою игру.

– Впереди перерыв на сборные. Возможно проведете контрольный матч?

– Какой контрольный матч, когда у нас люди разъедутся по сборным, и пять юношей сидят на скамейке? Нам бы своих сохранить.

– Когда можно ожидать возвращения Сватка, Третьякова, Когута?

– Футбол – травматичный вид спорта. Ребята сейчас на лечении. Когда они будут готовы, тогда и будут играть.

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Юрий Максимов Украинская Премьер-лига пресс-конференция Днепр-1 - Рух Рух Львов Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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