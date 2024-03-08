Максимов назвал причины поражения Днепра от Руха на своем поле

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов поделился впечатлениями от матча против «Руха» (0:1) в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Насколько тревоги сегодня мешали играть вашей команде, учитывая то, что темп наносил именно «Днепр-1», ведь команде нужно было отыгрываться?

– Это уже второй такой матч, когда нам приходится играть по три-четыре тайма или периода. С «Минаем» тоже так было, когда только вышли, разогрелись, а надо снова идти в раздевалку. Но это такой сейчас футбол. У нас идет война и мы под это можем только подстраиваться.

– Почему команда так неуверенно начала игру?

– Было стандартное положение, пропустили гол, как говорится, забили сами себе, а потом уже надо было отыгрываться. Где-то спешили, хотя и контролировали игру, но мяч не лез в ворота соперника.

– Что сказали ребятам в перерыве, ведь первый и второй тайм получились совершенно разными?

– У нас не один перерыв был, а четыре тайма сыграли. Надо было дальше продолжать играть, контролировали игру, а не грузили вперед. Команде надо было вести свою игру.

– Впереди перерыв на сборные. Возможно проведете контрольный матч?

– Какой контрольный матч, когда у нас люди разъедутся по сборным, и пять юношей сидят на скамейке? Нам бы своих сохранить.

– Когда можно ожидать возвращения Сватка, Третьякова, Когута?

– Футбол – травматичный вид спорта. Ребята сейчас на лечении. Когда они будут готовы, тогда и будут играть.