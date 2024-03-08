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Чемпионат Европы
08 марта 2024, 17:11 | Обновлено 08 марта 2024, 17:13
2566
1

Дебютант сборной Украины. Ребров объяснил вызов в команду хавбека Динамо

Бражко вызван не только из-за проблем Степаненко

08 марта 2024, 17:11 | Обновлено 08 марта 2024, 17:13
2566
1
Дебютант сборной Украины. Ребров объяснил вызов в команду хавбека Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на матч отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины вызвал одного дебютанта – хавбека «Динамо» Владимира Бражко.

Тренер отметил, что хавбек появился в команде не только по причине проблем со здоровьем Тараса Степаненко.

«Бражко вызван не потому, что получил травму Степаненко. Мы желаем Тарасу скорейшего выздоровления. Возможно, мы вызовем его на вторую встречу, все зависит от динамики восстановления. А Владимир заслужил вызов в национальную сборную своей игрой за молодежку, он постоянно выходит на поле в составе «Динамо». Время идет вперед — мы должны использовать молодых исполнителей в первой сборной».

«Это важный вызов как для Бражко, так и для игроков молодежной команды, которые это видят. Мы будем и дальше привлекать этих футболистов к работе в первой команде», – сказал Ребров.

Бражко в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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alex55
давно пора продвигать в сборную способную молодежь.
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