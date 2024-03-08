Шахтер – Колос. Стали известны стартовые составы
Матч 20-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 8 марта, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче двадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет ковалевский «Колос». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 2-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Ярослава Вишняка на матч:
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Назарина, Судаков, Сикан.
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Черноморец, Бурда, Лучкевич, Богданов, Кукош, Демченко, Великан, Ильин, Паулаускас.
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