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Италия
08 марта 2024, 16:24 | Обновлено 08 марта 2024, 16:48
452
0

Апелляция экс-легионера Металлиста на двухлетнюю дисквалификацию отклонена

В составе итальянской Монцы Алехандро Гомес успел провести всего 2 матча после перехода

08 марта 2024, 16:24 | Обновлено 08 марта 2024, 16:48
452
0
Апелляция экс-легионера Металлиста на двухлетнюю дисквалификацию отклонена
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

Главный тренер итальянской «Монцы» Рафаэле Палладино подтвердил, что апелляция аргентинца Алехандро Гомеса, в свое время выступавшего за харьковский «Металлист», на двухлетнюю дисквалификацию отклонена.

«Насколько мне известно, апелляция была отклонена. Клуб скоро объявит об этом», - приводит слова Палладино TMW.

Напомним, что чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины перешел в «Монцу» на правах свободного агента в сентябре 2023-го, успел провести два матча, после чего в октябре был дисквалифицирован за допинг. Отметим, что попадание запрещенного вещества тербуталина футболист объяснял применением детского сиропа от кашля, который ему дала жена после возвращения с тренировки еще в 2022 году, когда Алехандро был игроком «Севильи».

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Алехандро Гомес Монца дисквалификация допинг апелляция
Источник Tuttomercatoweb
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