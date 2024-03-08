Апелляция экс-легионера Металлиста на двухлетнюю дисквалификацию отклонена

Главный тренер итальянской «Монцы» Рафаэле Палладино подтвердил, что апелляция аргентинца Алехандро Гомеса, в свое время выступавшего за харьковский «Металлист», на двухлетнюю дисквалификацию отклонена.

«Насколько мне известно, апелляция была отклонена. Клуб скоро объявит об этом», - приводит слова Палладино TMW.

Напомним, что чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины перешел в «Монцу» на правах свободного агента в сентябре 2023-го, успел провести два матча, после чего в октябре был дисквалифицирован за допинг. Отметим, что попадание запрещенного вещества тербуталина футболист объяснял применением детского сиропа от кашля, который ему дала жена после возвращения с тренировки еще в 2022 году, когда Алехандро был игроком «Севильи».