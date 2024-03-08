Александр ЯЦЫК: «Мотивации, чтобы победить Минай, было достаточно»
Полузащитник «Зари» прокомментировал победу над «Минаем»
Полузащитник луганской «Зари» Александр Яцык прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 20-го тура УПЛ.
– Поздравляем тебя с победой. За счет чего удалось выиграть у «Миная»?
– За счет командных действий. Мы тщательно разобрали игру соперника. Мотивации у нас, чтобы победить, было достаточно. В турнирной таблице знаете, где мы находимся, поэтому мы хотели только победить.
– «Минай» удачно начал весеннюю часть чемпионата. Победа над «Металлистом 1925» и ничья с «Днепром-1». Эти результаты были неожиданными?
– «Минай» хорошо выглядел в этих встречах. Эти 4 очка футболисты из Ужгорода заслужили.
– Первый забитый мяч в исполнении Дениса Антюха «Заре» помог?
– Да. Тренерский штаб просил нас забить первый гол как можно быстрее. Мы должны были взять игру под свой контроль.
– Почему ваш сильнейший форвард – Эдуардо Герреро - еще не забивает весной?
– Не знаю. Он старательный футболист. Пока ему не удается забить гол, но, думаю, что в следующих играх он сможет забить.
– Следующий матч вы проведете с «Динамо» (Киев). В каком режиме будете готовиться к этой встрече?
– В пятницу у нас будет восстановительная тренировка. Затем уже будем готовиться к поединку, который состоится уже во вторник.
– Шансы у «Зари» есть выиграть в этом матче?
– Конечно, есть. Мяч – круглый, а поле – ровное.
– Как тебе газон на стадионе «Левый берег», где проходила игра с «Минаем»?
– Газон очень мягкий. Под конец встречи поле стало еще хуже.
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