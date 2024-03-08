Александр ЯЦЫК: «Мотивации, чтобы победить Минай, было достаточно»

Полузащитник луганской «Зари» Александр Яцык прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 20-го тура УПЛ.

– Поздравляем тебя с победой. За счет чего удалось выиграть у «Миная»?

– За счет командных действий. Мы тщательно разобрали игру соперника. Мотивации у нас, чтобы победить, было достаточно. В турнирной таблице знаете, где мы находимся, поэтому мы хотели только победить.

– «Минай» удачно начал весеннюю часть чемпионата. Победа над «Металлистом 1925» и ничья с «Днепром-1». Эти результаты были неожиданными?

– «Минай» хорошо выглядел в этих встречах. Эти 4 очка футболисты из Ужгорода заслужили.

– Первый забитый мяч в исполнении Дениса Антюха «Заре» помог?

– Да. Тренерский штаб просил нас забить первый гол как можно быстрее. Мы должны были взять игру под свой контроль.

– Почему ваш сильнейший форвард – Эдуардо Герреро - еще не забивает весной?

– Не знаю. Он старательный футболист. Пока ему не удается забить гол, но, думаю, что в следующих играх он сможет забить.

– Следующий матч вы проведете с «Динамо» (Киев). В каком режиме будете готовиться к этой встрече?

– В пятницу у нас будет восстановительная тренировка. Затем уже будем готовиться к поединку, который состоится уже во вторник.

– Шансы у «Зари» есть выиграть в этом матче?

– Конечно, есть. Мяч – круглый, а поле – ровное.

– Как тебе газон на стадионе «Левый берег», где проходила игра с «Минаем»?

– Газон очень мягкий. Под конец встречи поле стало еще хуже.