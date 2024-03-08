Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарях сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции, посвященной объявлению заявки на мартовские матчи, высказался о вратарском вопросе в комадне.

«Сейчас я не могу сказать, кто будет защищать ворота против Боснии и Герцеговины. Я доволен, что у Андрея Лунина есть практика. Вчера смотрел матч «Бенфики», все наши основные вратари имеют практику. Непосредственно перед игрой решим этот вопрос, ведь есть еще игры и ЛЧ, и национальных чемпионатов», – признался Ребров.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на мартовские матчи. В список попали три вратаря – Георгий Бущан («Динамо»), Анатолий Трубин («Бенфика») и Андрей Лунин («Реал»), в резерве также находится Дмитрий Ризнык из «Шахтера».