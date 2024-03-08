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  4. Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 марта 2024, 14:20 |
1892
5

Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарях сборной Украины

Тренер сборной пока не решил, кто сыграет в следующем матче

08 марта 2024, 14:20 |
1892
5
Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров и Анатолий Трубин

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции, посвященной объявлению заявки на мартовские матчи, высказался о вратарском вопросе в комадне.

«Сейчас я не могу сказать, кто будет защищать ворота против Боснии и Герцеговины. Я доволен, что у Андрея Лунина есть практика. Вчера смотрел матч «Бенфики», все наши основные вратари имеют практику. Непосредственно перед игрой решим этот вопрос, ведь есть еще игры и ЛЧ, и национальных чемпионатов», – признался Ребров.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на мартовские матчи. В список попали три вратаря – Георгий Бущан («Динамо»), Анатолий Трубин («Бенфика») и Андрей Лунин («Реал»), в резерве также находится Дмитрий Ризнык из «Шахтера».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина Андрей Лунин Анатолий Трубин Георгий Бущан Дмитрий Ризнык
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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GloryUkraine
Лунін, Лунін, а чому б і ні? У Луніна зараз стабільна практика, хороші показники, та й морально у нього сьогодні все дуже не погано.
Бущан поступається зараз обом. 
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+1
ZANREGENT1993
Оптимально - Лунин!
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0
Nordenus
Не удивлюсь если будет Лунин
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0
Remark
Ленин
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0
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