Сергей РЕБРОВ: «Довбик, к сожалению, сейчас не забивает»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции, посвященной объявлению заявки на мартовские матчи, высказался о нападающих команды.

«Я доволен, что сейчас в Романа Яремчука есть практика, он много работает. Я рад, что он недавно забил, играет в основном составе «Валенсии». Артем Довбик, к сожалению, сейчас не забивает, но я вижу, как он работает на команду и команда ему доверяет.

Я доволен, что Даниил Сикан играет на своей позиции, потому что раньше он выходил на поле как вингер. Мне очень нравится его желание играть за «Шахтер» и сборную. Для меня очень важно, чтобы все имели игровую практику. Посмотрим на тренировочном процессе, учитывая соперника, кто будет играть в первом поединке», – рассказал Ребров.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на мартовские матчи.