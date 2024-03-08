Богдан БУТКО: «Реализация подводит партнеров. Надеюсь, Герреро прорвет»

Защитник луганской «Зари» Богдан Бутко прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 20-го тура УПЛ.

– У «Зари» было большое преимущество в игре против «Миная». И статистика это подтверждает. Согласишься, что вы победили по делу?

– Думаю, в первом тайме мы должны были забивать несколько мячей и спокойно контролировать ход матча после перерыва.

– Почему этого не удалось достичь?

– Реализация подводит моих партнеров. Мы понимаем, что все моменты нельзя реализовать. Иначе счет мог бы быть 10:0. Мы нанесли 18 ударов по воротам противника, из них 9 пришлись по воротам. Думаю, это неплохой показатель.

– Как вписались в игру команды новички?

– Ребята прекрасно тренируются. На сборах Башич и Жуниор Рейс все делали с максимальной самоотдачей. Думаю, они усилили наш клуб.

– Богдан, ты пропустил первую часть сезона из-за травмы. Как у тебя сейчас физическое состояние?

– Я хорошо себя чувствую. Дай Бог, все будет нормально.

– Весной «Заря» набрала уже 7 очков в трех играх. Это привычная картина для вашей команды в последние годы. За счет чего удалось переломить ситуацию? Ведь мы помним, как осенью каждое очко давалось Заре очень тяжело.

– Мы оживились. Все игроки «Зари», тренерский штаб, персонал команды, трудятся ежедневно не покладая рук. Все работают на максимальный результат.

– Когда Герреро начнет забивать? Ведь он и сегодня мог оформить хет-трик?

– Надеюсь, скоро его прорвет, и он сможет часто забивать.

– Следующий соперник «Зари» в УПЛ – киевское «Динамо». Это важный соперник для вашей команды?

– Для нас каждый оппонент – важен. «Динамо» – серьезный соперник и нужно показывать свой класс в играх с такими оппонентами.