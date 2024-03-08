Гаэль МОНФИС: «Высокая подвижность – залог моей игры»
Французский теннисист – об удачном старте в Индиан-Уэллс
Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал уверенный старт на Мастерсе в Индиан-Уэллс, где он обыграл Макса Перселла из Австралии.
В следующем раунде Монфис сразится против восьмого сеяного поляка Хуберта Хуркача.
«Я возвращаюсь в хороший ритм. Для меня важно хорошо себя чувствовать и хорошо двигаться. Это также придает мне уверенности в других моментах. Я знаю, что если я хорошо двигаюсь, то я лучше играю в обороне, что становится неприятностью для соперников. Еще я могу позволить себе немного больше при ударе справа и слева. Высокая подвижность – залог моей игры.
Я стараюсь не сбавлять обороты. Тело следует за ним, я стараюсь выиграть один, два матча, один, два, три, четыре, может быть, и уверенность вернется.
Хуркач – игрок, у которого много сильных сторон в игре, который бьет плоско, занимает много пространства на корте, часто выходит к сетке, меняет игру. Но я думаю, что это здорово - снова играть против игрока мз топ-10», – сказал Монфис.
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