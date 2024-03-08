Форвард Вереса Мрвальевич побил рекорд Цыганкова
Нападающий сравнял счет в матче с «Динамо» на 90+9-й минуте
Марко Мрвальевич стал автором самого позднего решающего гола в истории чемпионатов Украины. 22-летний черногорский форвард «Вереса» сравнял с пенальти счет в матче с «Динамо» (1:1) на 9-й компенсированной минуте встречи.
Тем самым он две минуты превзошел рекорд, установленный Виктором Цыганковым в сентября 2021 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией», и повторенный год спустя александрийцем Денисом Костышиным в игре с «Вересом».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние решающие голы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
07.03.2024
|
Марко МРВАЛЬЕВИЧ
|
Верес
|
Динамо
|
90+9’ (п)
|
1:1 (д)
|
18.09.2021
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Александрия
|
90+7’ (п)
|
1:0 (д)
|
13.11.2022
|
Денис КОСТЫШИН
|
Александрия
|
Верес
|
90+7’
|
3:2 (д)
|
10.03.2007
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
90+6’
|
1:1 (г)
|
30.07.2016
|
Кирилл ПЕТРОВ
|
Олимпик
|
Волынь
|
90+6’
|
2:2 (г)
|
27.02.2021
|
Николай КУХАРЕВИЧ
|
Рух
|
Колос
|
90+6’
|
2:1 (г)
|
27.08.2022
|
Михаил ШЕСТАКОВ
|
Верес
|
Ворскла
|
90+6’
|
2:1 (г)
|
10.09.2022
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Черноморец
|
90+6’
|
2:1 (д)
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