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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 11:49 | Обновлено 08 марта 2024, 11:53
305
0

Форвард Вереса Мрвальевич побил рекорд Цыганкова

Нападающий сравнял счет в матче с «Динамо» на 90+9-й минуте

08 марта 2024, 11:49 | Обновлено 08 марта 2024, 11:53
305
0
Форвард Вереса Мрвальевич побил рекорд Цыганкова
ФК Верес. Марко Мрвальевич (слева)

Марко Мрвальевич стал автором самого позднего решающего гола в истории чемпионатов Украины. 22-летний черногорский форвард «Вереса» сравнял с пенальти счет в матче с «Динамо» (1:1) на 9-й компенсированной минуте встречи.

Тем самым он две минуты превзошел рекорд, установленный Виктором Цыганковым в сентября 2021 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией», и повторенный год спустя александрийцем Денисом Костышиным в игре с «Вересом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

07.03.2024

Марко МРВАЛЬЕВИЧ

Верес

Динамо

90+9’ (п)

1:1 (д)

18.09.2021

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Александрия

90+7’ (п)

1:0 (д)

13.11.2022

Денис КОСТЫШИН

Александрия

Верес

90+7’

3:2 (д)

10.03.2007

Максим ШАЦКИХ

Динамо

Кривбасс

90+6’

1:1 (г)

30.07.2016

Кирилл ПЕТРОВ

Олимпик

Волынь

90+6’

2:2 (г)

27.02.2021

Николай КУХАРЕВИЧ

Рух

Колос

90+6’

2:1 (г)

27.08.2022

Михаил ШЕСТАКОВ

Верес

Ворскла

90+6’

2:1 (г)

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Черноморец

90+6’

2:1 (д)
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цифры и факты Марко Мрвальевич Верес Ровно
Источник Sport.ua
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