Форвард Вереса Мрвальевич побил рекорд Цыганкова

Марко Мрвальевич стал автором самого позднего решающего гола в истории чемпионатов Украины. 22-летний черногорский форвард «Вереса» сравнял с пенальти счет в матче с «Динамо» (1:1) на 9-й компенсированной минуте встречи.

Тем самым он две минуты превзошел рекорд, установленный Виктором Цыганковым в сентября 2021 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией», и повторенный год спустя александрийцем Денисом Костышиным в игре с «Вересом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы в чемпионатах Украины