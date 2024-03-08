Вратарь Вереса: «Играли против Динамо с двойной мотивацией»

Голкипер «Вереса» Богдан Когут прокомментировал ничью 1:1 с «Динамо» Киев в 20-м туре УПЛ:

– Шастал сказал, что ничья – это довольно успешный результат в игре с «Динамо», как вы прокомментируете?

– Ну, я думаю, и заслуженный, потому что во втором тайме, если две предыдущие игры он нам не удавался, то сегодня, я считаю, во втором тайме мы достойно играли и заслужили ничью.

– Первый пропущенный мяч, насколько он был тяжел для вас?

– Ну, нужно повтор посмотреть, «Динамо» выбежало в контратаку, мы перед тем не реализовали хороший момент, за это нас наказали, надо пересмотреть.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые действительно заслужили эту ничью. Также мы играли с двойной мотивацией, потому что произошла беда, у начальника команды погибла жена, и это большая потеря, поэтому мы играли и для нее тоже.