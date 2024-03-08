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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 11:51 | Обновлено 08 марта 2024, 12:15
141
0

Вратарь Вереса: «Играли против Динамо с двойной мотивацией»

Богдан Когут – о поединке 20-го тура УПЛ

08 марта 2024, 11:51 | Обновлено 08 марта 2024, 12:15
141
0
Вратарь Вереса: «Играли против Динамо с двойной мотивацией»
ФК Верес. Богдан Когут

Голкипер «Вереса» Богдан Когут прокомментировал ничью 1:1 с «Динамо» Киев в 20-м туре УПЛ:

– Шастал сказал, что ничья – это довольно успешный результат в игре с «Динамо», как вы прокомментируете?
– Ну, я думаю, и заслуженный, потому что во втором тайме, если две предыдущие игры он нам не удавался, то сегодня, я считаю, во втором тайме мы достойно играли и заслужили ничью.

– Первый пропущенный мяч, насколько он был тяжел для вас?
– Ну, нужно повтор посмотреть, «Динамо» выбежало в контратаку, мы перед тем не реализовали хороший момент, за это нас наказали, надо пересмотреть.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые действительно заслужили эту ничью. Также мы играли с двойной мотивацией, потому что произошла беда, у начальника команды погибла жена, и это большая потеря, поэтому мы играли и для нее тоже.

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Богдан Когут Верес Ровно Динамо Киев Украинская Премьер-лига Верес - Динамо чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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